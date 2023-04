© Amandine Pellissard effondrée, le verdict sur l’affaire de maltraitance de ses enfants est tombé !

Le couple d’Amandine Pellissard est pointé du doigt depuis déjà quelques mois. En effet, ils sont passés de simples influenceurs sur la Toile en véritables acteurs porno ! Et ça ne s’arrête pas là ! Certains internautes s’immiscent dans leur vie privée par l’intermédiaire de leurs enfants. On vous détaille ce qui s’est passé !

Amandine Pellissard maltraite-t-elle ses enfants ?

Avoir une carrière dans le X est-il synonyme d’irresponsabilité ? C’est ce qu’Amandine Pellissard et son mari tentent de réfuter ces derniers temps. En effet, ils n’ont aucune honte à avouer leur activité professionnelle au grand public. Les deux vendent leurs films pornos sur des plateformes privées.

Entre-temps, Alexandre et Amandine Pellissard rassurent les fans en disant qu’ils s’occupent bien de leurs enfants.

La mère de famille est actuellement enceinte de son neuvième enfant ! Grâce à leur passage dans l’émission Familles nombreuses, ils ont pu exposer leur quotidien au grand public. À lire Amandine Pellissard : Ce commentaire l’a laissée bouche bée sur TPMP !

Au cours de l’émission, on peut dire que le couple d’Amandine Pellissard s’en sort très bien ! Ils forment une famille unie, qui n’a pas peur des difficultés de la vie. Mais ça, c’était avant leur reconversion dans le porno ! Aujourd’hui, de nombreuses personnes se demandent si leurs enfants reçoivent toujours le même traitement.

Ce sujet n’est pas resté sur de simples commentaires sur Internet ! Au contraire, certaines personnes ont contacté les responsables du bien-être des enfants en prétextant une éventuelle maltraitance. Les Pellissard n’ont eu d’autre choix que de se conformer aux procédures imposées.

Le couple raconte comment s’est passée l’enquête !

Initialement, Amandine Pellissard et son mari ont voulu expliquer les faits sur le plateau de TPMP. Mais à la dernière minute, ils n’ont pas pu s’y rendre. Ainsi, ils décident de faire un live sur Instagram afin de discuter avec leurs fans.

Sur la vidéo, l’émotion submerge totalement Amandine Pellissard. Elle a même versé quelques larmes ! Heureusement que rien de grave ne s’est produit au cours de l’enquête.

Dans un premier temps, elle révèle : « Le procureur a appelé le lycée et il a appelé les écoles. Nous, on ne le savait pas parce qu’il est soumis au secret professionnel, c’est l’avocate qui nous en a fait part ». À lire Après son apparition au JT de TF1 sans soutien-gorge, Anne-Claire Coudray s’explique enfin

Par la suite, Amandine Pellissard raconte : « Et non, le lycée a bien dit que Léo n’était pas un gamin harcelé, que c’était un bon élève.

Ils ont aussi appelé l’école des enfants, l’orthophoniste, etc. […] Ils ont vu qu’il n’y avait rien et comme l’a dit notre avocate, on est là, parce qu’on est médiatisés ».

Amandine Pellissard est sortie de ses gonds !

Le fait le plus choquant dans cette histoire se trouve dans les questions posées à Léna. La juge s’est adressée à elle en lui demandant si elle « savait ce qu’était le sexe ».

Et elle ne comptait pas s’arrêter là ! Heureusement que l’avocate d’Amandine Pellissard est intervenue pour tout stopper.

Une fois que le procès s’est arrêté, la mère de famille a eu une discussion assez musclée avec la juge. Selon ses dires : « Je me suis pris la tête avec elle. […] On peut encaisser sans limites, mais dès que ça touche à mes enfants, c’est non ! ».