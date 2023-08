© Voici ce qu'il se passe si vous mettez des aliments chauds au réfrigérateur, selon un expert

Combien de fois avons-nous entendu notre grand-mère ou notre mère dire à propos des aliments :

« Ne conserve pas les aliments chauds dans le réfrigérateur parce qu’ils s’abîment », et même parler d’abîmer cet appareil, mais dans quelle mesure est-ce vrai ?

Un expert en alimentation nous l’explique.

C’est grâce à la vidéo Tik Tok de @soyrafacarbajal, ingénieur alimentaire et biotechnologue, qui réfute ce mythe culinaire populaire. Vous pouvez donc être sûr que vos aliments ne s’abîmeront pas si vous les gardez chauds dans le réfrigérateur. De plus, ils ne s’abîmeront pas non plus en le faisant. Mais pour en être sûr, nous devons d’abord comprendre un peu la science qui se cache derrière la détérioration des denrées.

Comme l’explique tiktoker, les bactéries et les micro-organismes peuvent commencer à se développer et à proliférer entre 4° et 60° degrés Celsius. C’est pourquoi notre réfrigérateur devrait être à une température inférieure à 4° degrés. Et nous devrions également garder à l’esprit que les aliments fraîchement cuits peuvent rester hors du réfrigérateur. Ce, pendant un maximum de deux heures et d’une heure pendant les saisons où les températures sont élevées.

Idéalement, mettez au réfrigérateur tous les aliments que vous cuisinez et que vous ne consommez pas immédiatement. Ainsi, vous pouvez les conserver dans de bonnes conditions. Et non, votre réfrigérateur ne va pas tomber en panne. En effet, il est parfaitement capable de gérer la température des aliments chauds. Ce qui peut arriver, c’est que la température interne de votre réfrigérateur augmente de quelques degrés. Cela met alors en danger le reste des denrées que vous avez stockés dans cet appareil. À lire Dites adieu à l’odeur de moisi : comment l’éliminer de vos vêtements avec un seul aliment de cuisine

Rafa Carbajal rappelle quelques recommandations à cet égard : si vous devez conserver des aliments au réfrigérateur, il est préférable de le faire dans de petits récipients en verre, afin qu’ils puissent refroidir rapidement, d’attendre un peu que la température des aliments baisse ou d’utiliser un bain-marie inversé pour refroidir les aliments avant de les ranger dans le réfrigérateur.