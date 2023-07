© Alerte aux tatouages ​​au henné noir : voici ce qu'ils peuvent provoquer sur la peau

Les tatouages ​​au henné noir durent plus longtemps que le henné naturel. Mais, ils peuvent provoquer de graves réactions !

Les tatouages au henné se multiplient en été, tant chez les adultes que chez les enfants. Ils sont proposés sur les marchés, les plages et les foires. En tout cas, ils semblent anodins mais ils ne le sont pas, en particulier ceux au henné noir qui, contrairement à ceux du henné naturel, contiennent des composants qui ne peuvent pas être appliqués sur la peau. C’est pourquoi ils peuvent provoquer de graves réactions allergiques, surtout chez les enfants dont la peau est plus délicate.

L’Association espagnole des pédiatres de soins primaires a de nouveau alerté cet été sur les dangers de cette pratique. Cela, même si les risques liés au henné noir ne sont pas nouveaux. En 2015, l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) a déjà publié une déclaration. Et ce, cette agence met en garde contre les problèmes que les tatouages temporaires à base de ce produit peuvent causer.

HENNÉ NATUREL

Le tatouage au henné naturel est un extrait d’une plante, Lawsonia inermis. Cette plante chérit donc une molécule, la lawsone, qui interagit avec la kératine (un type de protéine présente dans la couche externe de la peau, des cheveux ou des ongles) et réagit en apportant de la couleur. On obtient après une poudre à partir des feuilles et des fleurs de cet arbuste. Cette dernière est mélangée à d’autres substances pour former une pâte brun verdâtre.

Cette pâte est du henné naturel et doit être en contact direct avec la peau le plus longtemps possible pour obtenir un tatouage temporaire rouge marron. En effet, le problème est que le henné naturel ne dure que trois ou quatre jours. C’est pourquoi les tatouages au henné noir se sont multipliés. À lire Voici ce qui arrive à votre corps si vous buvez une bière par jour

HENNÉ NOIR

Le tatouage au henné noir est noir brillant et dure généralement plus d’une semaine sur la peau. D’ailleurs, nous obtiendrons le henné noir en ajoutant d’autres colorants au henné naturel. Comme la p-phénylènediamine ou PPD, dont les responsables interdisent la vente en utilisation directe sur la peau. Car il peut provoquer des réactions cutanées allergiques sévères, prévient l’AEMPS. De plus, l’agence sensibilise chaque personne en permanence, de sorte que lorsqu’elle entre à nouveau en contact avec cette substance. Par exemple par l’application de teintures capillaires, elle peut donc souffrir d’une dermatite allergique.

SYMPTÔMES DE RÉACTION ALLERGIQUE AU HENNÉ NOIR

L’AEMPS prévient que des réactions allergiques aux tatouages au henné noir peuvent apparaître des semaines après son application, ce n’est donc pas immédiat. Certains d’entre eux peuvent devenir très graves et irréversibles. Comme la démangeaison, rougeur, cloques, décoloration permanente de la peau, cicatrices dans la zone où vous avez appliqué le tatouage.

Dans certains cas, des soins médicaux urgents et une hospitalisation peuvent être nécessaires.

PRÉCAUTIONS

L’AEMPS recommande la prudence face aux offres de tatouages temporaires. Plus précisément ceux au henné qui prolifèrent en été sur les plages, les marchés ou les foires. En règle générale, évitez les tatouages temporaires au henné noir et tous ceux qui promettent de durer longtemps. Si vous vous êtes fait tatouer au henné noir et que vous remarquez l’un des symptômes mentionnés ci-dessus (démangeaisons, rougeurs, cloques), consultez immédiatement un médecin.