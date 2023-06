© Voici pourquoi il est déconseillé de boire du café au réveil

Le café est une boisson populaire consommée par des millions de personnes chaque jour. Bon nombre d’entre nous en boit dès le matin pour se réveiller et commencer la journée. Dans cet article, nous verrons pourquoi il est préférable d’attendre un peu avant de boire cet élixir noir.

1. Café : Augmentation de la production de cortisol

Le cortisol est une hormone de stress naturelle produite par l’organisme. Le taux de cortisol est généralement élevé le matin et diminue progressivement au cours de la journée.

Si vous buvez du café immédiatement après le réveil, cela peut augmenter la production de cette hormone dans votre corps. Ce qui peut affecter votre rythme circadien naturel et perturber votre sommeil.

2. Augmentation de la tolérance à la caféine

En buvant du café immédiatement après le réveil tous les jours, votre corps peut développer une tolérance accrue à la caféine. Cela peut d’ailleurs entraîner une dépendance à la caféine. De quoi vous donner envie de boire de plus en plus de café pour obtenir les mêmes effets stimulants. Il est faut donc attendre un moment avant de boire cette boisson chaude pour éviter une consommation excessive de caféine. À lire Stress : Voici comment éviter de vieillir, 10 conseils de base

3. Boire de l’eau est plus bénéfique que le café !

Boire de l’eau immédiatement après le réveil est plus bénéfique pour votre corps que de boire du café. Cela hydrate d’ailleurs votre corps et élimine les toxines du sommeil. De plus, boire de l’eau chaude avec du citron peut stimuler votre système digestif et améliorer la santé de votre peau.

4. Quand est-il conseillé d’en boire ?

Il est préférable de boire du café environ une heure après le réveil plutôt que tout de suite. Cela permet à votre corps de réguler ses niveaux de cortisol naturellement. Vous pourrez alors éviter les effets indésirables de la caféine sur votre sommeil. En attendant un moment avant d’en boire, vous pouvez également profiter des bienfaits stimulants de la caféine plus efficacement.

En conclusion:

Il est déconseillé de boire du café immédiatement après le réveil. Il faudrait donc attendre un moment avant d’en boire pour éviter les effets négatifs sur votre rythme circadien naturel et éviter une surconsommation de caféine. Boire de l’eau immédiatement après le réveil est alors plus bénéfique pour votre corps. Vous pouvez d’ailleurs profiter pleinement des effets stimulants de cette boisson stimulante en la buvant environ une heure après le réveil.