© Feng shui : 1 ingrédient de cuisine qui attirera l'abondance et l'argent dans votre maison en un rien de temps

Selon le Feng Shui, avec un ingrédient très ordinaire, vous pouvez attirer l'argent et la richesse dans votre vie.

Pour attirer l’argent dans notre vie, nous devons faire appel à l’énergie du Feng Shui. Cette philosophie asiatique d’origine taoïste nous aide à réorganiser les différents éléments qui nous entourent afin de faire circuler les bonnes ondes. Et en matière d’abondance, ses postulats suggèrent d’utiliser des lentilles à différents endroits stratégiques de la maison.

Les lentilles, selon le Feng Shui, sont un puissant symbole d’abondance et de prospérité. Si vous les utilisez correctement, vous pouvez attirer l’argent et la richesse dans votre vie. En outre, pour renforcer leurs effets, vous pouvez ajouter d’autres éléments au contenant de lentilles, tels que des pierres précieuses et des pièces de monnaie porte-bonheur.

Placez-y des lentilles pour attirer l’abondance et l’argent.

La chambre à coucher

Selon le Feng Shui, placer des lentilles dans la chambre à coucher est un symbole d’abondance. Il suffit de placer une poignée de lentilles avec une pincée de cannelle en poudre dans une petite assiette. Allumez ensuite une bougie rose et un bâton d’encens. Vous pouvez ainsi attirer l’argent et la richesse dans votre vie.

La cuisine

Un autre endroit où nous devrions placer des lentilles pour attirer l'abondance est la cuisine. Selon le Feng Shui, cette pratique favorise la prospérité et la richesse.

Entrée de la maison

Enfin, vous pouvez également placer un récipient contenant des lentilles et des pièces de monnaie porte-bonheur à l’entrée de votre maison. Cela agira comme un aimant pour la richesse et la prospérité dans votre vie.

Dans ce contexte, le Feng Shui veille à ce que les lentilles puissent rester dans votre maison aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous remarquez que l’énergie positive circule dans votre vie, vous pouvez les laisser en place. Si vous constatez que les énergies positives ne circulent pas, vous pouvez les enlever et recommencer le rituel. De cette façon, l’argent ne manquera pas dans votre vie.