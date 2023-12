© C'est l'endroit idéal pour placer la télévision selon le feng shui

Le Feng Shui est une pratique chinoise ancienne qui cherche à harmoniser l’énergie dans l’environnement. Selon cette discipline, la place des objets dans la maison a un impact direct sur certains points essentiels. Cela concerne surtout la qualité de vie et l’énergie environnante. La télévision, l’un des appareils présent dans la plupart des foyers, ne fait pas exception.

Selon les principes de cet ancien système, la place de la télé influence l’harmonie et l’équilibre d’un espace. Il existe des recommandations sur l’endroit où placer le téléviseur selon les croyances du Feng Shui. Cela, pour favoriser une énergie positive et une atmosphère harmonieuse dans la maison.

1. Emplacement dans le salon, d’après le Feng Shui :

Le salon est souvent l’épicentre de l’activité de la maison. Ainsi, l’emplacement de la télévision dans cet espace est essentiel selon le Feng Shui. Il vaut mieux placer le téléviseur sur un mur opposé à la porte principale du salon.

Cela crée un équilibre visuel et empêche l’énergie de se disperser rapidement hors de la pièce. De plus, il ne faut pas placer le téléviseur devant de grandes fenêtres ou des miroirs. En effet, cela pourrait créer des reflets qui affecteraient l’harmonie énergétique. À lire Feng shui : c’est la raison pour laquelle il ne faut pas offrir de parfums en cadeau

2. Hauteur du téléviseur, selon le Feng Shui :

La hauteur à laquelle est placé le téléviseur est un facteur important en Feng Shui. L’écran de la télé ne doit être ni trop haut ni trop bas. Une position de vision confortable et naturelle est alors essentielle au maintien d’une énergie équilibrée.

Il faut que le centre de l’écran soit au niveau des yeux lorsque vous êtes assis sur le canapé. Éviter de placer le téléviseur trop haut permet de maintenir la connexion avec la Terre. Cela permet aussi d’équilibrer l’énergie de l’espace.

3. Distance et relation avec le canapé, d’après le Feng Shui :

La distance entre le téléviseur et le canapé est également un aspect important selon le Feng Shui. Il vaut mieux maintenir une distance harmonieuse et confortable entre l’écran et l’endroit où vous êtes assis. Il ne faut ni trop près ni trop loin.

Par ailleurs, faites en sorte de ne pas aligner le téléviseur avec le canapé. En effet, cela pourrait créer une énergie trop directe et agressive. Placer la télé en diagonale par rapport au canapé s’avère plus équilibré et adoucit la relation entre les deux éléments.

4. Cachez les câbles, selon le Feng Shui :

Le Feng Shui valorise l’ordre et la propreté visuelle. Les câbles emmêlés et désordonnés peuvent alors créer une sensation de chaos et de distraction dans l’espace. Il vaut mieux cacher les câbles de télévision de manière ordonnée et esthétique. Vous pouvez notamment utiliser des organiseurs de câbles, des canaux ou des meubles pour garder les câbles hors de vue. Cela contribuera à un sentiment d’ordre et d’harmonie dans l’environnement. À lire 3 ingrédients maison efficaces pour nettoyer vos vitres et les rendre étincelantes

5. Éteignez lorsque vous ne l’utilisez pas :

Le Feng Shui souligne également l’importance d’éteindre la télévision lorsqu’on ne l’utilise pas. Un écran constamment affiché peut générer un flux d’énergie excessif et perturbateur dans la pièce. De plus, le bruit de fond constant du téléviseur peut perturber le calme et l’équilibre de la maison. Éteindre la télévision quand on n’en a pas besoin contribue à créer un environnement plus calme et serein.

6. Mobilier et décoration :

La place de la télé doit être en harmonie avec la disposition du mobilier et la décoration du salon. Il faut que la télévision ne soit pas le seul point central, selon le Feng Shui. Vous pouvez alors équilibrer sa présence avec des éléments décoratifs tels que des plantes, des œuvres d’art ou des étagères. De même, ne placez pas le téléviseur dans un coin fermé. Cela peut créer un sentiment d’enfermement et bloquer les énergies positives.

7. Évitez les miroirs devant la télévision :

Les miroirs sont considérés comme de puissants amplificateurs d’énergie, d’après le Feng Shui. Placer un miroir devant le téléviseur peut dupliquer l’écran, créant ainsi un excès d’énergie qui peut être écrasant. Si possible, évitez d’avoir des miroirs directement en face de la télé. Ainsi, vous allez maintenir un bon équilibre en termes d’énergies.

8. Considérez l’orientation de la pièce :

L’orientation de la pièce joue également un rôle important en Feng Shui. Si votre salon est orienté au sud, il faut éviter de placer le téléviseur sur le mur sud. En effet, la lumière directe du soleil peut affecter la visibilité de l’écran. Si possible, ajustez la place de cet appareil en fonction de l’orientation générale de la pièce. Cela va alors exploiter harmonieusement l’énergie naturelle.

9. Pas dans la chambre :

Selon le Feng Shui, avoir une télévision dans la chambre perturbe l’énergie calme et relaxante nécessaire au repos. Il vaut mieux éviter de le placer dans la chambre, car il va vous distraire et nuire à votre sommeil.

Si vous avez une télévision dans la chambre, essayez de l’éteindre au moins une heure avant de vous coucher. Cela va permettre à l’énergie de l’espace de devenir plus sereine.