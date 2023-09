© Feng Shui : attirer l'argent et éloigner les mauvaises ondes de votre maison en utilisant du citron

L’un des éléments les plus utilisés dans le Feng Shui et l’ésotérisme est le citron. Cet agrume qui, en plus d’avoir des propriétés curatives, en a aussi qui sont utiles pour canaliser tout type d’énergie négative qui nous entoure.

Si vous cherchez à attirer de l’argent tout en éloignant les mauvaises ondes de votre maison, prenez note. Nous vous expliquons ci-dessous comment le faire en utilisant seulement un citron.

On peut utiliser le citron pour éloigner les mauvaises ondes, en particulier l’envie ou une mauvaise période. En effet, cet élément peut aider à couper tout type d’énergie négative. Cet agrume peut également vous aider à résoudre des problèmes financiers et même des problèmes amoureux. De plus, c’est un élément très puissant que vous pouvez utiliser à votre avantage.

Comment attirer l’argent et éloigner les mauvaises ondes de votre maison à l’aide d’un citron ?

Un moyen très simple d’attirer l’argent et d’éloigner les mauvaises ondes de votre maison à l’aide d’un citron est de le placer sous votre lit. On dit que placer le citron à cet endroit peut aider à nettoyer et surtout à purifier l’aura. Cela, pendant que nous entrons dans ce processus de repos. Lorsque nous sommes inactifs, le citron canalisera de l’énergie positive et se débarrassera de tout le négatif qui empêche la croissance et surtout le flux dans divers domaines de votre vie. À lire Où placer la lavande pour protéger votre maison et attirer la chance ? Découvrez-le ici

Il faut préciser qu’il ne s’agit pas seulement de placer le citron sous le lit. Il faut également suivre quelques étapes pour activer l’énergie et ainsi attirer l’argent. On vise surtout à chasser les mauvaises ondes qui s’accumulent dans la maison. Pour cela, il faut couper quatre citrons frais en forme de croix et mettre un peu de sel dans chacun des citrons. On les placera ensuite dans une assiette.

Une fois que vous les avez placés sur l’assiette, vous pouvez maintenant placer les citrons sous votre lit. Il est recommandé que ce soit du côté où vous dormez normalement. De cette façon, vous n’éloignerez pas seulement les mauvaises vibrations de votre maison, mais aussi celles qui sont suspendues autour de votre personne. Et en plus, cela peut vous aider à ouvrir certaines routes, il vous aidera à attirer de l’argent.

Le citron est parfait pour couper toute sorte d’énergie négative autour de vous. Effectivement, il agit comme une amulette de protection, de guérison et de rejet de tout ce qui est mauvais.