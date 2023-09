© Où placer la lavande pour protéger votre maison et attirer la chance ? Découvrez-le ici

Enrichissez votre maison de chance et protégez-la des mauvaises ondes en utilisant quelques bouquets de lavande.

Dans le cadre du Feng Shui, il existe plusieurs plantes qui servent à attirer les énergies positives dans nos maisons et permettent ainsi à l’abondance et à la prospérité d’arriver rapidement. L’une de ces plantes est la lavande qui possède des propriétés magiques considérées par cette philosophie chinoise comme une chance. Nous vous indiquons ici où placer cette plante pour protéger votre maison et attirer la chance.

La lavande est une amulette de protection, selon les croyances. Elle bloque les énergies et les mauvaises ondes qui nous entourent. Elle est alors une barrière protectrice et permet alors de protéger la maison. La lavande attire la chance, selon le Feng Shui, en plus de son arôme agréable.

Où placer la lavande pour protéger sa maison et attirer la chance ?

Dans le cadre de la médecine naturelle, la lavande est une des plantes aux grandes propriétés. En outre, elle soulage le stress. Grâce à ces propriétés calmantes, elles sont également utiles pour les personnes souffrant d’anxiété. Pour ces multiples propriétés, la plante est également utile dans l’aromathérapie. En effet, son parfum est efficace pour soigner divers maux.

Dans le Feng Shui, la lavande protège les maisons et attire la chance. Elle est effectivement considérée comme une plante qui ouvre les voies. De ce fait, elle permet de faire régner les énergies positives dans le foyer. Cela attire la prospérité et l'abondance. Pour harmoniser et équilibrer un lieu, il est recommandé de placer quelques bouquets de lavande derrière la porte d'entrée.

En plus de la porte d’entrée, un autre endroit de votre maison où vous pouvez placer de la lavande : à l’intérieur de la maison. Pour plus de précision, vous pouvez la placer près des ouvertures ( par exemple le salon ou le séjour, car ce sont les pièces les plus proches de l’entrée). Cela vous protège et attire la chance dans votre foyer. Vous remarquerez qu’après avoir placé cette plante chez vous, l’énergie commencera à mieux circuler. Le Feng Shui recommande vivement de l’utiliser pour bloquer les énergies négatives.