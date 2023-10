© Comment nettoyer son karma pour attirer les bonnes énergies, selon le Feng Shui ?

Selon le Feng Shui, l’environnement qui nous entoure a des effets sur notre destin et les choix que nous faisons. L’une des plus influentes est l’énergie du karma. Ce dernier peut donc attirer diverses situations négatives dans nos vies, sans que nous nous en rendions compte. Pour réduire ses effets et recevoir plus d’énergies positives, vous pouvez réaliser le rituel suivant à base de sel marin.

Ce qui passe inaperçu est l’énergie karmique que nous accumulons tout au long de notre vie. Pourtant, il a un impact sur nos prochaines réincarnations. Eh bien, pour le Feng Shui, cela peut conditionner la chance ou le type d’énergie cosmique que nous recevons. À la surprise de beaucoup, il est possible de se séparer du karma grâce à un rituel à base de trois ingrédients naturels, comme le sel marin.

Comment réaliser le rituel « sel marin » selon le Feng Shui ?

Ingrédients:

Huile essentielle

Sel marin

Chéri

Pour effectuer le rituel de purification du karma suivant, la première chose à faire est de mélanger l’huile essentielle, votre préférée, avec du sel marin. Une fois les deux mélangés uniformément, vous pouvez l’étaler sur tout votre corps, des pieds à la tête. À lire Pourquoi devriez-vous vous couper les cheveux lors de la prochaine éclipse lunaire

Ce faisant, vous devez prononcer la phrase suivante : « Je vous rends toute votre énergie transformée en lumière, je vous rends la mienne transformée en lumière ». En même temps visualiser et nommer vos ex-partenaires, selon le Feng Shui.

Enfin, lorsque vous avez terminé ce processus de purification, rincez tout votre corps avec de l’eau. Ensuite, répétez le processus. Cependant, vous devez prévoir une période de 15 minutes avant de le faire, pendant que vous réfléchissez au passé de vos précédents partenaires. Pour le Feng Shui, grâce à cette formule au sel marin, il est possible de purifier son karma et d’attirer la chance.

Si vous ne souhaitez pas effectuer le rituel précédent, vous pouvez utiliser uniquement le sel marin dissous dans l’eau. Pour ce faire, répartissez-le sur tout le corps, cette fois du cou vers le bas. Grâce à cette méthode, vous serez protégé du mauvais œil. En plus, vous renouvellerez votre karma, selon le Feng Shui.

Idéalement, vous devriez mettre en œuvre cette astuce chaque fois que vous vous sentez fatigué ou que vous vivez des situations négatives.