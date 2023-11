© Les meilleurs jours pour se couper les cheveux et les faire pousser rapidement durant novembre

Utilisez la Lune comme guide pour prendre les meilleures décisions concernant votre image. D’ailleurs, le calendrier lunaire de novembre 2023 révèle les meilleurs jours pour se couper les cheveux afin qu’ils poussent vite. En parallèle, indiquez les dates où il vaut mieux ne pas toucher vos plumes et les mettre près des ciseaux. Car tout pourrait mal se passer et les faire pousser lentement.

Parcourez votre calendrier et marquez chaque jour. Apparemment, nous ne voulons pas que votre relooking des cheveux se passe mal !

Le calendrier lunaire est un outil très puissant qui indique les phases de la Lune pour tout le mois et l’année. Ainsi que les jours pendant lesquels ladite étoile sera pleine d’énergie et dans une excellente position pour influencer la Terre.

C’est pourquoi plusieurs personnes prennent ce calendrier comme référence pour faire des choses importantes. Comme semer et obtenir une belle récolte, guérir certaines maladies. Enfin, se couper les cheveux pour qu’ils poussent rapidement. À lire La méthode japonaise pour être heureux et vivre jusqu’à 100 ans : les 9 clés Hanasaki

Selon les experts en la matière, le calendrier lunaire sert à remplir de bonnes vibrations et de positivité de tous les changements que vous apportez dans votre vie. Y compris les coupes de cheveux, car on pense que cette activité représente la fermeture d’un cycle et le début d’un autre.

Une nouvelle transformation

D’une manière spirituelle, transformer vos cheveux marque le début d’une nouvelle vie. Et pas seulement un changement de look, même s’il s’avère que cela est très utile. Car si vous les coupez les jours où la Lune est pleine de bonne énergie, vous stimuler la croissance saine et rapide des cheveux.

C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui les meilleurs jours pour couper vos cheveux selon le calendrier lunaire de novembre 2023. Au cas où vous envisagez de faire un changement : soit coupez-les beaucoup et laissez-les en style carré, soit coupez simplement les pointes. Nous vous disons également quelles sont les pires dates pour aller au salon de beauté. Car ces jours-là, tout pourrait mal se passer (principalement, cela ferait pousser vos cheveux lentement et malsains). Écrivez-les !

Les meilleurs jours pour couper ses cheveux afin qu’ils poussent vite selon la Lune sont :

13 novembre

C’est un bon jour pour prendre rendez-vous avec votre styliste car il y aura une Nouvelle Lune en Scorpion. Et avec elle, l’occasion de vous réinventer et de faire ressortir le meilleur de vous-même. Mettez-vous entre de bonnes mains et offrez-vous ce changement de look que vous désirez tant. Tout ira bien, je vous l’assure ! Après la coupe, vos cheveux seront sains, beaux et le style sera très flatteur. Osez le faire !

14 au 19 novembre

Le Croissant de Lune en Sagittaire (14 et 15), Capricorne (16 et 17) et Verseau (18 et 19) vous apportera chance et santé pour vos cheveux. Puisque cette phase lunaire est marquée par la détermination et la réussite. Tout ce que vous ferez ces jours-là (y compris une coupe de cheveux) se déroulera à merveille. Alors ne vous inquiétez pas, car tout ce que vous avez à faire est d’aller au salon de beauté. Ensuite, de vous détendre et de laisser les experts faire leur travail. À lire L’astuce infaillible pour éliminer les mauvaises odeurs du réfrigérateur en un temps record

Les pires jours pour se couper les cheveux en novembre 2023 : ils pousseront lentement

Selon le calendrier lunaire de novembre 2023, les pires jours pour se couper les cheveux car ils pousseront lentement et sècheront sont :

1er novembre

2 novembre

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

7 novembre

8 novembre

9 novembre

10 novembre

11 novembre

12 novembre

20 novembre

21 novembre

27 novembre

28 novembre

29 novembre

30 novembre