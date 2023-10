Vous faites partie de ces personnes qui aiment laver et étendre leurs vêtements au soleil ? Pourtant, il y a des jours de pluie dans votre ville ? Ainsi, vous n’avez pas de sèche-linge ou vous souhaitez économiser un peu d’argent. Nous partageons ici une méthode japonaise pour sécher les vêtements à l’intérieur de la maison sans sentir le moisi.

Pour accrocher des vêtements à l’intérieur de la maison, vous pouvez utiliser des cordes à linge pliantes et même le tube du rideau de douche. Cependant, ce type de pratiques peut donner une mauvaise odeur de moisi à vos vêtements. C’est pourquoi vous devriez opter pour une disposition arc-en-ciel.

Qu’est-ce que la ligne arc-en-ciel et en quoi consiste-t-elle ?

La suspension arc-en-ciel est une technique japonaise permettant de suspendre des vêtements dans de petits espaces. Elle garantit que l’air circule entre les vêtements, accélérant ainsi le temps de séchage.

Pour créer un agencement arc-en-ciel, vous devez placer les vêtements les plus longs à l'extérieur. Cela, afin que ces vêtements soient plus exposés au passage de l'air. Par ailleurs, les vêtements les plus courts ou les plus fins doivent être placés à l'intérieur pour que l'odeur de moisi ne les envahisse pas.

Vous pouvez placer votre corde à linge près d’une fenêtre et, par temps froid, vous aider à chauffer votre maison. De cette façon vous pourrez doubler votre consommation d’énergie et éviter l’odeur de moisi sur vos vêtements.

C’est ainsi que vos vêtements peuvent sécher facilement et simplement pendant les jours de pluie ou en hiver. Comme vous pouvez le constater, cette méthode japonaise de séchage des vêtements peut vous aider à économiser de l’argent et à ne pas souffrir de ne pas savoir comment sécher vos vêtements lorsqu’il n’y a pas de soleil.

Conclusion contre le moisi :

Selon la tradition japonaise, suspendre correctement les vêtements peut aider à éviter qu’ils ne dégagent une odeur désagréable de moisi. Les Japonais évitent souvent de suspendre leurs vêtements dans des espaces fermés ou humides, optant pour des zones bien aérées et exposées au soleil.

De plus, il est courant qu’ils utilisent des cintres correctement espacés pour permettre à l’air de circuler entre les vêtements. Il vaut mieux également suspendre les vêtements dans le sens opposé à l’entrée de la pièce. Cela, pour éviter que l’air humide ne pénètre et adhère aux vêtements. En suivant ces pratiques, il est possible de minimiser l’odeur de moisi de vos vêtements et de les garder frais et propres.