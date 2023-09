© Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes mettent du bicarbonate de soude dans leurs cheveux

Pour arborer des cheveux magnifiques et faire l'envie de toutes vos amies, nous vous suggérons d'utiliser le bicarbonate de soude.

Les cheveux nécessitent beaucoup de soins, et pas seulement en été. En cette saison, nous nous exposons au soleil et à diverses substances présentes dans la piscine. Avec l’arrivée de l’automne, il est donc préférable de poursuivre notre routine de soins capillaires. Nous vous proposons donc de travailler avec du bicarbonate de soude. Il s’agit d’un agent nettoyant que nous avons tous à la maison et qui, dans ce cas, sera bénéfique pour nos cheveux.

La tendance à mettre du bicarbonate de soude dans les cheveux se répand de plus en plus. Cela, en raison de ses effets quasi miraculeux et immédiats. Selon les experts, il peut avoir plusieurs avantages pour vos cheveux, du nettoyage à l’éclaircissement en douceur. Si vous ne connaissez pas encore ses propriétés, nous vous recommandons de lire les paragraphes suivants. Ainsi, vous serez convaincu de son utilisation.

Qu’est-ce que le bicarbonate de soude pour les cheveux ?

Cet agent nettoyant est un ingrédient peu coûteux qui permet d’éliminer l’excès de sébum. Cela inclut aussi d’autres produits laissés sur le cuir chevelu dans les cheveux. Il convient toutefois d’être prudent, car une utilisation fréquente peut dessécher les cheveux. Les professionnels recommandent un usage occasionnel comme étant un nettoyant en profondeur.

Si vous avez des pellicules, vous pouvez également faire appel aux pouvoirs de cet ingrédient nettoyant pour le soin des cheveux. À lire Vous êtes toujours fatigué ? Les 10 meilleures astuces pour augmenter rapidement votre énergie

Le bicarbonate de soude peut équilibrer le pH du cuir chevelu. Il peut également aider à prévenir la production excessive de sébum et la formation de pellicules. Pour l’utiliser, mélangez une cuillère à soupe avec deux cuillères à soupe d’eau. Par la suite, appliquez sur le cuir chevelu et massez doucement avant de bien rincer.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également utiliser le bicarbonate de soude pour couvrir les cheveux gris. Cela, afin de lutter contre le déficit de mélanine causé par le passage du temps. Pour ce faire, mélangez une cuillère de bicarbonate de soude à une quantité suffisante de shampooing doux pour couvrir vos cheveux, laissez reposer et rincez abondamment à l’eau tiède.