© De plus en plus de personnes utilisent le romarin et le basilic sous la douche, voici pourquoi

En quête de paix, d’harmonie et de chance ? De plus en plus de personnes se tournent vers une pratique ancienne : le bain de rue, de basilic et de romarin. Ces trois herbes puissantes sont devenues les alliées de ceux qui souhaitent éliminer l’envie, la sorcellerie et les mauvaises énergies de leur vie.

Les bains de plantes sont populaires tout au long de l’histoire comme des remèdes naturels. Ils maintiennent d’ailleurs l’équilibre de l’âme et de l’esprit. Parmi toutes les options disponibles, la combinaison du basilic, de la rue et du romarin s’est avérée particulièrement efficace pour combattre le « mauvais œil ».

Basilic:

Le basilic éloigne la malchance et attire la bonne fortune. En outre, il a la capacité de nettoyer la négativité et de briser toute forme de sorcellerie ou d’envie qui pourrait affecter une personne. Elle renforce également la mémoire et aide à atténuer la mélancolie et la tristesse. Un bon mélange avec le romarin !

Rue:

D’autre part, la rue est considérée comme l’une des herbes les plus puissantes dans le domaine spirituel. Ses propriétés nettoyantes aident d’ailleurs à combattre les voleurs astraux et à renouveler l’énergie. Elle est idéale pour les jours où nous nous sentons apathiques et où rien ne semble aller. Un bain énergétique à la rue et au romarin peut donc faire toute la différence. À lire Un expert en psychiatrie explique pourquoi il n’est pas bon de cacher sa tristesse

Romarin:

Enfin, le romarin est connu pour ses propriétés relaxantes et sa capacité à remonter le moral. Il apporte également de la clarté dans les moments de confusion et d’incertitude. Avec son arôme frais et stimulant, le romarin peut transformer un bain en une expérience revitalisante.

Préparation :

Il faut des herbes fraîches et trois litres d’eau chaude.

Ajoutez les herbes dont le romarin à l’eau et laissez-les libérer toutes leurs propriétés pendant un certain temps. Cela peut varier de 3 heures à une journée entière.

Lorsque l’eau a changé de couleur, elle peut être utilisée dans la douche, le bain ou le lavabo.

Pour améliorer l’expérience du bain, il est recommandé d’allumer un encens ou une bougie. Cela augmentera l’efficacité du romarin ! À lire Dites adieu aux mauvaises vibrations : apprenez à protéger l’entrée de votre maison avec 2 plantes porte-bonheur

Conclusion:

Il est important de garder à l’esprit toute l’énergie positive que vous souhaitez attirer tout au long du processus. Avec la popularité croissante des bains d’aloès, de basilic et de romarin, de plus en plus de personnes trouvent dans ces herbes un moyen naturel de purifier leur esprit et d’attirer de bonnes ondes dans leur vie. Si vous cherchez un moyen de vous débarrasser des mauvaises énergies et de vous revitaliser, il est peut-être temps de vous immerger dans la magie de ce bain aux herbes ancestral.