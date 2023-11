© Les 5 métiers les plus stressants et qui causent le plus de malheur selon Harvard

La raison pour laquelle vous vous sentez triste n’a rien à voir avec vous mais avec votre travail. Ainsi, des scientifiques de Harvard ont dressé une liste des emplois les plus stressants. Ce sont aussi des métiers capables de causer le plus de malheur aux gens.

Selon les experts, ces emplois entraînent des problèmes de santé et de l’insatisfaction. Et cela pourraient conduire à d’autres problèmes plus graves. Nous vous disons de quoi il s’agit afin que vous puissiez découvrir si le vôtre est là.

Si vous vous sentez démotivé, triste et pas à l’aise dans votre métier, cela peut être une indication. En effet, cela signifie peut-être que ce que vous faites ne vous rend pas heureux. Mais cela a aussi à voir avec vos conditions de travail. Certains des emplois offrent une série d’avantages sociaux se souciant du bien-être de leurs employés. Par ailleurs, il y en a d’autres qui sont très stressants et vous mettent constamment en tension.

C’est pourquoi vous pouvez commencer à ressentir du malheur au travail. C’est surtout parce que les conditions qui vous sont proposées ne sont pas optimales. Et à cela s’ajoute un facteur de stress constant. Cela pourrait vous rendre malade d’anxiété, d’épuisement professionnel ou de dépression. À lire Numérologie : quelle est la force qui pourrait déterminer votre vie, selon votre date de naissance

Il est donc préférable de détecter les signes à temps. Et si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, demandez de l’aide. En ce sens, l’Université Harvard a présenté une recherche qui a duré 85 ans. Dans cette découverte elle a détaillé quels sont les métiers les plus stressants. D’ailleurs, Robert Waldinger, professeur de psychiatrie, a révélé des facteurs par rapport à cela. Il a dit que la solitude prolongée et les interactions négatives au boulot sont les principales composantes de ces emplois.

Métier à distance ou indépendant

Il semble avantageux de travailler à domicile et en pyjama. Cependant, les scientifiques de Harvard estiment que ce type de métier à distance ou indépendant est très stressant. Et pour eux, c’est l’une des causes d’un grand sentiment de malheur. C’est notamment parce que de nombreuses heures sont généralement passées assis et dans un isolement total. De plus, vous n’interagissez physiquement avec d’autres personnes.

Par conséquent, ils recommandent, si tel est votre cas, d’essayer de faire des pauses actives. Vous devez aussi avoir une routine qui implique de sortir et de marcher.

Attention au client

C’est tout le contraire qui se produit dans ce métier. En effet, il faut parler aux gens tous les jours, que ce soit par téléphone ou en personne. Cependant, l’interaction générée dans la plupart des cas est hostile, négative et stressante. C’est surtout à cause des problèmes de mécontentement des clients du service fourni par l’entreprise. Ainsi, pour que cela soit résolus, soyez très prudent avec ça !

Chauffeur de camion

Être chauffeur de camion et rester assis provoque du malheur. Cela pourrait aussi entrainer une série de problèmes de santé qui peuvent être graves. Les médecins de Harvard ont révélé que ce travail provoque un mode de vie sédentaire. Et par conséquent, ce métier pourrait entrainer des diverses maladies. On peut citer parmi ces derniers le surpoids, l’obésité, le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires. D’un autre côté, c’est aussi un travail très solitaire, dans lequel on passe de longues heures sur la route. Ce qui ne nous aide pas à nous sentir épanoui et calme. À lire L’UFC-Que choisir lance l’alerte sur ces huiles d’olive qui trompent tous les Français

Métier de Livreur

La plupart des livreurs de colis ou de nourriture souffrent de stress. En effet, dans ce métier ces professionnels sont exposés à des conditions météorologiques défavorables. Vous avez sûrement vu que même s’il pleut et qu’un orage tombe, ils viennent livrer votre commande chez vous. Cela leur cause de l’anxiété. Et aussi le fait qu’ils doivent conduire un vélo ou une moto en ville, où il y a rarement une culture routière.

Garde de sécurité

Ce métier est stressant car ces gardes doivent s’occuper d’un lieu pour qu’il ne soit pas volé. De plus, plus ils travaillent la nuit et cela perturbe considérablement leur repos. La majeure partie de la journée, ils peuvent être somnolents ou se sentir fatigués. Ce qui affecte sans aucun doute leur humeur et les rend malheureux. C’est pour cette raison que c’est l’un des métiers qui cause le plus de problèmes de santé, selon Harvard.