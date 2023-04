© La serveuse donne un mot de remerciement à la place de la note à 2 pompiers, ils débarquent chez elle

Une serveuse nommée Amy et des pompiers sont devenus de véritables proches ! Un simple échange dû au hasard va complètement changer le cours de leur vie. Comme quoi, les bonnes actions sont toujours récompensées !

Les pompiers bénéficient d’un joli cadeau !

Tout se passe dans un restaurant appelé le Good Times. Amy, une des serveuses du motel, commence la journée en préparant le déjeuner de son équipe. Par la suite, elle prend les commandes des clients. C’est là qu’elle remarque la conversation entre deux pompiers.

Un des pompiers a déclaré à son collègue : « Ce que tu as fait là était formidable, Mason ! C’était délicat d’amener la vieille dame alitée en sécurité hors du feu. Pendant un moment, j’ai cru que tu étais parti, mon pote ».

Son partenaire lui a alors répondu : « Oui, c'était difficile, mais bon, c'est notre travail. Et tu étais le héros aujourd'hui, Gordon. La façon dont tu as porté cette fille sur ton épaule et son chiot dans ta main. Ça va être en première page demain, je te le dis ».

Les deux pompiers ont certainement discuté à haute voix. Voilà comment Amy a pu entendre leur discussion. Cette dernière s’est d’ailleurs terminée lorsque le héros du jour a dit : « Je me fiche d’être dans les journaux. La petite fille et son chiot m’ont fait penser à ma propre fille ».

Le restaurant leur réserve une table pour la soirée !

Suite à cette conversation assez émouvante, la serveuse décide de faire un petit geste envers les pompiers. Au lieu de leur demander l’addition, elle leur envoie un petit message sur un bout de papier. Évidemment, les deux héros ne s’attendaient pas à cet acte de gentillesse !

La serveuse a d’abord déclaré : « Les super-héros de la vie réelle ne paient pas leur petit-déjeuner ici. Merci pour votre service ». Ensuite, elle leur dit : « C’est notre petite façon de vous rembourser. Revenez nous voir bientôt ! ».

Les pompiers ont naturellement accepté son invitation. Après leur service, ils sont revenus au Good Times. Toutefois, ils ont été choqués, car la serveuse n’était pas présente sur les lieux. Son père serait victime d’un accident assez grave et elle s’est empressée de lui venir en aide.

Ainsi, les pompiers ont décidé de se rendre là où la serveuse se trouvait. Pour ce faire, ils ont bénéficié de l'aide d'une autre serveuse. Lorsqu'ils se sont revus, ses nouveaux amis lui ont alors déclaré : « Nous savons pour ton père, Amy ».

Les pompiers lui rendent la pareille !

Les pompiers ont ensuite déclaré : « Nous avons trouvé ta page GoFundMe. C’est là que nous avons réalisé que votre père avait désespérément besoin d’un fauteuil roulant. On a appris qu’il avait fait une chute hier. Est-ce qu’il va bien ? ».

En voyant que la situation est assez grave, les deux ont fait un geste assez exceptionnel. En effet, ils ont acheté un fauteuil tout neuf pour que le père d’Amy ne se blesse plus. La serveuse, comme on peut s’y attendre, a fondu en larmes.