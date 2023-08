© Les experts révèlent l'astuce infaillible pour arrêter de se ronger les ongles

Se ronger les ongles est une habitude prise par des millions de personnes dans le monde. Le fait de se ronger les ongles s’accompagne du fait de se curer la peau, de se mordre les lèvres et de s’arracher les cheveux. Selon les experts, ces comportements ont des explications logiques. En outre, la science a trouvé des moyens de les prévenir.

La science a déterminé que de nombreuses personnes peuvent adopter l’une de ces habitudes de manière mineure. Pour un nombre plus restreint mais néanmoins significatif de personnes, le comportement peut causer des dommages visibles à la peau. On recense notamment des plaques chauves, des cicatrices, des plaies et des lésions. Par ailleurs, cette intervention des ongles affecte leur santé mentale. De plus, beaucoup de ces personnes ont des problèmes coexistants parce qu’elles ont honte de leur comportement. Elles évitent donc les rapports intimes, en particulier dans le cas de la trichotillomanie (arrachage des poils du corps) ou de l’épilation. Ainsi, elles évitent de se déshabiller devant leur partenaire, par exemple.

Steffen Moritz, chef du service de neuropsychologie clinique au département de psychiatrie et de psychothérapie du centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf en Allemagne, a trouvé une méthode parfaite. Sa technique permet d’arrêter de se ronger les ongles et éviter les autres comportements nerveux similaires mentionnés ci-dessus.

Comment arrêter de se ronger les ongles

Alors que la thérapie cognitivo-comportementale guidée par un thérapeute est considérée comme le traitement de référence pour ces comportements problématiques. Moritz et son équipe de chercheurs ont mis au point une technique qui peut prévenir ces comportements. Nous aidant ainsi à arrêter de nous ronger les ongles. À lire Prospérité, 3 pierres naturelles qui attirent la bonne énergie dans votre maison

Les spécialistes suggèrent de mettre en œuvre une technique d’auto-assistance douce. Celle-ci consiste à caresser doucement la peau de différentes manières. Entre autres, il faut : faire des cercles avec l’index et le majeur, tapoter l’index et le majeur contre le pouce, croiser les bras et caresser les avant-bras. On peut également faire des cercles avec le bout des doigts sur la paume de l’autre main. Selon la science, si vous êtes particulièrement inquiet à l’idée de vous gratter la peau, vous pouvez le faire sur vos vêtements au lieu de toucher directement votre corps. Vous éviterez ainsi de vous ronger les ongles, de vous mordre les lèvres et même de vous arracher les cheveux.