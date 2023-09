© Feng shui : 3 clés pour ne jamais manquer d'argent et pouvoir le multiplier

Le Feng Shui, s’avère être une philosophie qui sert à attirer l’abondance et la chance. Il est aussi une pratique qui implique plusieurs façons d’apporter la prospérité dans nos vies. Prenez note car nous partageons ci-dessous trois clés qui peuvent vous aider à ne jamais manquer d’argent dans votre poche. Vous pouvez également appliquer ces clés pour multiplier vos profits.

L’argent s’avère être l’une des priorités dans la vie de la plupart des gens. Et c’est un moteur qui fait tourner l’économie de tous les pays. Sans argent, les gens ne pourraient pas acquérir les choses nécessaires à la vie. C’est pourquoi vous devez avoir la responsabilité de l’économie. Cela, afin que vous puissiez utiliser le Feng Shui pour ne jamais en manquer et pouvoir également le multiplier.

La première des clés que le Feng Shui indique pour ne jamais manquer d’argent et pouvoir le multiplier est d’avoir tout propre et en ordre.

De cette façon, vous faites circuler l’énergie d’une meilleure manière et surtout en votre faveur. Donc l’idéal est de vous débarrasser des choses dont vous n’avez pas besoin. Et n’oubliez pas de garder les portes et les fenêtres propres pour que de bonnes vibrations arrivent à votre la vie sans obstacles.

Un autre élément clé qui peut vous aider à ne jamais manquer d’argent et également à le multiplier est d’avoir un coin de richesse ou d’abondance dans votre maison.

Selon le Feng Shui, cet espace se trouve dans chaque maison, plus précisément au sommet de n'importe quelle pièce. Pour l'activer, il faut placer une plante monétaire sur laquelle on place certaines décorations. Entre autres, on recense des lingots d'or ou des pièces de monnaie chinoises.

La dernière des clés est très simple comme les deux précédentes, et dans le Feng Shui, certaines couleurs servent à canaliser certaines énergies.

Pour que l’argent ne manque jamais dans votre maison et dans votre vie, vous pouvez utiliser certaines couleurs. Le vert, par exemple, représente l’abondance et la prospérité. Le jaune, quant à lui, représente l’argent, et le violet, qui parle d’abondance.

Vous pouvez utiliser ces couleurs dans la décoration ou dans les vêtements et accessoires. Cela, afin d’activer l’énergie financière et de vous aider à multiplier l’argent dont vous disposez. Gardez à l’esprit qu’il est très important que tout dans votre vie soit ordonné et propre pour éviter les blocages énergétiques, selon le Feng Shui.