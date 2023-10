© Feng Shui : apprenez à préparer un désodorisant maison pour attirer l'abondance chez vous

Préparez ce désodorisant maison pour que votre maison sente bon et attire l'abondance et la prospérité.

Appelez à l’abondance et à la prospérité avec cet arôme à base d’ingrédients naturels. Un élément que vous avez sûrement chez vous ! En plus d’être Feng Shui, donnez un délicieux arôme à votre maison.

Selon le Feng Shui, certains ingrédients de cuisine ont des propriétés bénéfiques pour inonder d’énergie positive votre maison. Certains d’entre eux sont l’ail, l’orange, le citron, le laurier, la cannelle et la lavande.

Recette pour attirer l’abondance avec un arôme maison

Ingrédients

1 bâton de cannelle Feng Shui

5 feuilles de laurier

Huile essentielle de lavande

Mode préparation Feng Shui

Mettez un litre d'eau dans une casserole propre pour votre préparation Feng Shui. Ajoutez un bâton de cannelle d'environ 5 à 8 cm de long ainsi que les 5 feuilles de laurier.

Porter à ébullition et retirer jusqu’à ce que le mélange arrive à ébullition. Éteignez et laissez la préparation refroidir complètement pour le Feng Shui.

Filtrez ensuite l’infusion et placez-la dans un flacon ou un flacon pulvérisateur. Ajoutez 5 à 10 gouttes d’huile essentielle de lavande. Couvrir et secouer vigoureusement votre préparation Feng Shui.

Laissez reposer une heure. Avant de l’appliquer chez vous, secouez-le car l’eau et l’huile essentielle de lavande peuvent se séparer.

Feng Shui : Comment appliquer des arômes maison pour attirer l’abondance ?

Avant de l’utiliser, vous devez agiter vigoureusement et répéter une phrase ou exprimer les besoins les plus fondamentaux qui se présentent à ce moment-là. Cela peut être une prière ou une demande spéciale selon le Feng Shui. Vous pouvez également choisir d’être reconnaissant pour l’abondance de votre maison. De cette façon, vous pouvez décréter l’arrivée de l’abondance, de l’amour et de l’argent.

Vous pouvez en vaporiser votre maison une à deux fois par jour ou chaque fois que vous souhaitez remplir votre maison d'un arôme agréable et frais. La préparation peut durer jusqu'à un mois dans un endroit à température ambiante et sans humidité.

La cannelle, le laurier et la lavande sont des ingrédients liés à la bonne fortune, à l’abondance et à la prospérité, car ils sont capables d’attirer et de renforcer l’énergie positive ainsi que la richesse. La lavande fera également de votre maison un lieu plein d’harmonie et de paix.