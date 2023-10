© Dites adieu à ces 7 choses pour profiter pleinement de votre voyage en avion

Voyager et découvrir différents endroits et cultures est l’une des activités que tout le monde aime. Cependant, le voyage en avion ne fait généralement pas partie de l’expérience positive. C’est pourquoi nous partageons ici quelques conseils pour passer un bon vol.

7 choses qu’il vaut mieux ne pas faire lors d’un voyage en avion

Boire trop d’alcool

Évitez de boire trop d’alcool avant de voyager. Les boissons alcoolisées sont un diurétique naturel qui peut vous déshydrater pendant le voyage. Il peut également vous empêcher de dormir plus longtemps que vous ne le souhaiteriez.

Rangez vos médicaments dans votre bagage de voyage

Si vous êtes une personne souffrant d’un problème de santé ou si vous vous déplacez avec un membre de votre famille qui prend des médicaments, il est préférable de ne pas stocker de médicaments dans vos bagages. Gardez à l’esprit qu’il peut y avoir des retards dans le voyage ou que votre valise peut même être perdue. Il est donc préférable que les médicaments soient toujours placés dans votre bagage à main.

Prendre des sédatifs

Beaucoup de gens croient que c’est une bonne idée de prendre des sédatifs pour se détendre et dormir pendant votre voyage. La vérité est que cette pratique ne devrait pas être pratiquée. En effet, les médicaments affectent les neurotransmetteurs et peuvent les activer. À lire Découvrez pourquoi de plus en plus de gens mettent un citron sous le lit

Les spécialistes recommandent plutôt d’investir dans un bon oreiller cervical, de porter des vêtements confortables et chauds. Mangez aussi une friandise au cas où vous ressentiriez un peu d’anxiété durant le voyage.

Restez dans la même position pendant un long voyage

Si vous partez pour un long voyage, il est préférable de ne pas rester dans la même position pendant tout le vol. Idéalement, vous devriez vous arrêter environ toutes les heures pour maintenir la circulation du sang dans votre corps et réduire le risque de coagulation.

Détachez votre ceinture de sécurité

Il est essentiel de ne jamais détacher votre ceinture de sécurité, même si le voyage que vous effectuez est court. Pendant le déplacement il peut y avoir des turbulences, et si elles sont très fortes, vous pourriez souffrir de commotions cérébrales ou de contusions.

Mangez des aliments riches en sodium et buvez du café

Si vous décidez de boire quelque chose pendant votre voyage, choisissez de demander de l’eau, c’est la meilleure option pour rester hydraté. Car, selon certains voyageurs experts, pendant le vol, vous risquez de vous déshydrater. De plus, si vous consommez du café ou des aliments riches en sodium, ceux-ci peuvent vous surstimuler, vous obligeant à rester éveillé pendant le vol, ce qui peut augmenter votre irritabilité et l’apparition d’un décalage horaire.

Voyager sans masque dans son sac

Même si la pandémie de COVID-19 appartient désormais au passé, il est recommandé d’emporter un masque avec soi à chaque voyage. Vous n’avez pas besoin de voyager avec lui tout le temps, mais il vous sera très utile si vous devez vous asseoir à côté d’une personne qui tousse, grippe ou tout autre problème respiratoire. De cette façon, vous éviterez d’attraper quelque chose et vous profiterez de votre voyage en toute tranquillité. À lire Voulez-vous vivre plus ? Des experts révèlent combien de pas vous devriez faire par jour pour prolonger votre vie