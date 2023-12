© Noël : telle est la signification de la couronne de l'Avent

La couronne de l’Avent est l’un des éléments centraux de Noël. Beaucoup l’ignorent et se préoccupent seulement de monter le sapin, de chercher des lumières et des décorations. Toutefois, son importance est vitale, en raison de son origine et de sa signification. Si vous êtes un adepte de la religion chrétienne et que vous célébrez les fêtes, il est donc essentiel que vous lisiez ce qui suit. Vous en saurez plus sur le sujet.

Quelle est la signification de la couronne de l’Avent ?

La couronne de l’Avent est un symbole de la tradition de Noël qui a traversé les siècles. En fait, son histoire remonte au Moyen Âge en Europe et trouve son origine dans les cultures germaniques. En réalité, elle était conçue comme un symbole de la lumière surmontant les ténèbres.

La forme circulaire de la couronne de l’Avent représente l’éternité. Par ailleurs, les bougies qui la composent, allumées une à une selon leur couleur, symbolisent la lumière du Christ qui dissipe les ténèbres du monde.

En outre, dans le christianisme, la couronne de l’Avent marque le début de la période de l’Avent. Il s’agit d’une période d’anticipation et de préparation à la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Chacun des quatre dimanches précédant Noël est associé à une bougie de la couronne. D’ailleurs, chaque bougie a une couleur et une signification particulières. À lire Le rituel puissant pour recevoir Noël à la maison

La signification des bougies

La bougie violette de la couronne de l’Avent représente l’espoir et l’attente. Elle nous invite à réfléchir sur l’espoir suscité par la naissance de Jésus-Christ. On l’allume alors le premier dimanche de l’Avent. Quant à la bougie rose, elle représente la joie. Cette dernière s’allume le troisième dimanche de l’Avent. Enfin, la bougie blanche s’allume le quatrième dimanche de l’Avent, celle-ci symbolise la présence de Dieu.

On allume la première bougie violette de la couronne de l’Avent le dimanche le plus proche du 30 novembre. Les dimanches suivants, les autres bougies sont allumées successivement. La tradition se termine le 24 décembre, lorsque la bougie blanche est allumée. Chaque bougie représente une semaine de l’Avent et nous invite à réfléchir à des thèmes tels que l’espoir, la paix, la joie et l’amour.

La couronne de l’Avent nous rappelle l’importance de prendre le temps de nous connecter à l’essentiel. Et aussi, de préparer nos cœurs et nos maisons à recevoir le plus grand des cadeaux : la naissance de Jésus. Elle nous rappelle que Noël n’est pas seulement une période de cadeaux et de festivités, mais aussi une période de renouveau spirituel et une occasion de se connecter à nos croyances les plus profondes.

