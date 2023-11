© L'astuce infaillible pour redonner à votre cuisine un aspect neuf avec seulement 2 ingrédients

Utilisez du vinaigre et du bicarbonate de soude pour nettoyer votre cuisine en quelques étapes seulement et efficacement.

Le bicarbonate de soude est un produit chimique polyvalent que nous avons habituellement dans le garde-manger. Il possède de nombreuses utilisations, de la préparation des aliments à son utilisation comme nettoyant désinfectant ou dégraissant. Le bicarbonate de soude servira de nettoyant et dégraissant pour nettoyer votre cuisinière. De plus, il vous aidera à éliminer la crasse et la graisse collées à vos meubles de cuisine.

En plus d’être très économique par rapport aux produits pour éliminer la graisse des poêles, le bicarbonate de soude est également sans danger. Vous n’aurez donc pas à vous soucier que votre peau ou vos vêtements soient endommagés. Vous pouvez aussi dire adieu à tout type de vapeur nocive dans votre cuisine.

Nous partageons donc avec vous une recette facile et très simple à préparer en cuisine. Cela, pour que vous puissiez repartir de votre poêle comme neuf.

Pour préparer le nettoyant au vinaigre, nous aurons besoin d’une demi-tasse de bicarbonate de soude. Ajoutons 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Pour terminer, du savon à vaisselle, deux flanelles propres et un seau d’eau. C’est aussi simple que cela, nous partageons désormais avec vous comment préparer ce nettoyant de cuisine efficace et biologique. Cela, pour que votre poêle soit désinfecté, brillant et exempt de saletés. À lire Feng shui : la bonne façon de nettoyer votre maison pour attirer l’argent et l’abondance

Nettoyez votre cuisine avec du vinaigre et du bicarbonate de soude

Dans un récipient, mélangez délicatement le bicarbonate de soude avec le vinaigre et le jus de citron. Il se peut que le bicarbonate de soude réagisse aux liquides dans votre cuisine. Lorsque cet effet passe, il restera un mélange ayant la consistance d’une pâte. Appliquez cette pâte sur votre poêle et appliquez-en un peu plus sur les taches tenaces. Insistez sur les zones où de la graisse s’est accumulée et attendez 20 minutes.

Frottez ensuite votre poêle avec un torchon ou de l’herbe et vous verrez comment cela élimine les taches, ainsi que la graisse. Nous éliminerons les résidus de bicarbonate de soude de la cuisine avec une serviette jetable ou un essuie-tout. Ensuite, nous appliquerons quelques gouttes de savon à vaisselle sur les surfaces de notre cuisine. Il s’agit de celles que nous avons préalablement frottées avec le mélange nettoyant et nous procéderons au gommage.

Lorsque la surface est complètement propre, nous humidifierons l’une des flanelles dans le seau avec de l’eau. Ensuite, retirerons l’excès de savon et de mélange de nettoyage jusqu’à complètement les éliminer. Une fois qu’il n’y a plus de savon, nous passerons la flanelle propre sur la surface du poêle pour la sécher.

Après avoir effectué le nettoyage en profondeur, nous laisserons le poêle sécher complètement à l’air libre. Prêt! Profitez d’une cuisine propre et désinfectée avec du vinaigre et du bicarbonate de soude.