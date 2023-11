Elle est sortie avec un homme très étrange, quand il est parti, il a laissé un message bizarre

Une femme du Michigan (États-Unis) s’est rendue sur une application populaire pour obtenir un rendez-vous. Elle y est parvenue, et a rencontré un homme avec lequel elle ne s’entendait pas. Ce dernier se comportait de manière très étrange. D’ailleurs, lorsqu’il est parti, il laisse un message dérangeant dans les toilettes de sa maison. Voici les détails.

Un homme étrange

Luna Ray (@lunarayy_) a partagé sur TikTok qu’elle avait trouvé un homme sur Hinge. Et lorsqu’ils se sont vus, les deux n’étaient tout simplement pas compatibles. Au bout d’un moment, elle lui a donc demandé de partir. Ce dernier a accepté sans se plaindre, mais a d’abord demandé la permission d’aller aux toilettes. Ce qu’elle a accepté.

Selon cette femme : « L’homme a commencé à parler du fait qu’il était un homme très mondain, et qu’il avait parcouru le monde… Il a dit qu’en France, il y avait deux filles qui voulaient faire un plan à trois avec lui ». Ensuite, elle a poursuivit : « Il n’était pas très charmant… au fond, je ne le sentais pas et comme excuse, j’ai dit que je n’en avais pas fini avec mon ex-petit ami ». Enfin : « Je voulais éviter les sentiments » lui a déclaré la femme de 23 ans.

Regardez la vidéo virale ici

L’homme laisse un message inquiétant

La jeune femme a expliqué : « L’homme m’a demandé : « Puis-je utiliser vos toilettes avant de partir ? » J’ai bien sûr accepté ». Elle a ensuite dit : « Je n’ai découvert qu’il avait écrit quoi que ce soit jusqu’au lendemain, mon colocataire m’a appelé : « Qu’est-ce qui est arrivé à notre salle de bain ? » ». En fait, ce qu’il y avait, c’était un message, un avertissement écrit en rouge avec du rouge à lèvres : « elle baise avec son ex Run ». D’ailleurs, selon Luna, il y avait inclus son numéro de téléphone afin qu’on puisse obtenir plus d’« informations ».

Ce à quoi la femme a ajouté : « J’ai trouvé ça drôle, mais plus maintenant parce qu’il utilisait mon rouge à lèvres, qui est très malsain ». Selon elle, l’homme a en fait utilisé deux teintes différentes. Il les a ensuite reposés sur le comptoir dans l’espoir qu’elle les utilise à nouveau.

La vidéo virale cumule un peu plus de 5 millions de vues et des milliers de réactions en tout genre. Certains internautes disaient : « tu as esquivé une balle ». D’autres écrivaient : « tu ne pensais pas qu’il nettoyait le fond des toilettes ? De quel genre de plan s’agissait-il ? ». Toutefois, Luna réfléchit à ce qui s’est passé : « que la vidéo soit devenue virale a été un peu frustrant. Il y avait beaucoup d’hommes qui prenaient son parti et trouvaient ça drôle, mais sans se rendre compte à quel point c’était compliqué », a-t-elle déclaré.

L'expérience de sortir avec un homme étrange et de recevoir un message énigmatique à la fin du rendez-vous laisse une impression d'intrigue et de suspense. En effet, cette rencontre a laissé une forte impression. De nombreuses questions se posent sur la véritable nature et les intentions de cette personne.

Si vous souhaitez lire plus d’articles semblables à celui-ci, nous vous recommandons de consulter notre catégorie Actualités.