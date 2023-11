© C'est la plante qui vous fera gagner beaucoup d'argent en novembre selon le feng shui

Selon les croyances du Feng Shui, les plantes sont des récepteurs et des émetteurs d’énergie. C’est-à-dire qu’elles servent à nettoyer le mal et aussi à attirer le bien. Il est donc recommandé d’en avoir plusieurs à la maison.

Il existe des espèces spécifiques à sélectionner en fonction de ce que vous souhaitez. Et ce, que vous essayer d’attirer de l’amour, ou de l’argent. Concrètement, nous partageons aujourd’hui avec vous la meilleure plante d’extérieur que vous devriez avoir chez vous pour que votre argent se multiplie plusieurs fois en novembre. Nous vous indiquons également où la placer.

Plante Feng Shui qui attire l’abondance

Le Feng Shui est une philosophie d’origine chinoise. Elle est composée d’une série de pratiques qui peuvent être adaptées à la maison afin qu’elle soit harmonieuse. Au fil des années, des centaines de personnes l’ont mis en pratique dans leur maison, leur bureau et n’importe quel espace.

Si vous ne connaissez pas encore le Feng shui, vous pouvez commencer avec quelques plantes symbolique en les plaçant à des endroits stratégiques. Après, voyez à quel point l'environnement est petit à petit différent. Celle avec laquelle nous vous recommandons de commencer est le basilic.

Le basilic est censé être l’une des espèces idéales pour attirer l’abondance économique selon Feng shui. Il est en outre connu pour ses excellentes propriétés gastronomiques. En effet, avoir une plante de basilic chez vous aura de nombreux avantages pour vous en plus de ceux déjà mentionnés. D’ailleurs, vous n’aurez plus à acheter cette épice à chaque fois que vous en aurez besoin pour cuisiner. Ainsi, vous pourrez l’utiliser pour améliorer les douleurs d’estomac ou les coliques, parmi tant d’autres. Nous recommandons de l’ajouter à un jardin urbain avec d’autres épices comme le romarin, la menthe, l’origan et le thym.

Où mettre le basilic selon la pratique ?

Le basilic est une plante qui nécessite plusieurs heures de soleil par jour pour pousser. C’est pourquoi on le cultive en extérieur. L’endroit où vous devez le placer, selon Feng shui, est à l’extérieur de la fenêtre de votre cuisine. Cela afin que vous l’ayez à proximité si vous en avez besoin. Vous pouvez également la mettre dans votre jardin avec des espèces plus similaires.

Selon la pratique Feng shui, pour qu’il attire de l’argent tout au long du mois de novembre, vous devez être intentionnel. C’est-à-dire qu’à partir du moment où vous le mettez dans le pot, vous devez envoyer cette énergie que vous souhaitez recevoir. C’est comme ça qu’il sera facile d’avoir un jardin qui sert à deux fins : attirer l’abondance économique et pour les préparations culinaires.