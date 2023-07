© Dites adieu aux pellicules : ce puissant shampooing maison en utilisant seulement 3 ingrédients

Selon Mayo Clinic, les pellicules sont « une affection courante. Elle provoque la desquamation de la peau du cuir chevelu ».

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans l’apparition de cet inconfort chez de nombreuses personnes. Il peut s’agir d’une mycose, d’un psoriasis ou d’un cancer. Mais cela peut aussi être une dermatite, un cuir chevelu gras ou sec ou un système immunitaire affaibli.

Les pellicules sont une affection dermatologique courante du cuir chevelu qui touche jusqu’à 50 % de la population mondiale. Il est normal que les cellules de la peau meurent et forment des pellicules. Mais chez certaines personnes cela se fait de manière chronique ou à la suite de certaines affections. D’une quantité anormale de pellicules, il s’accompagne souvent de démangeaisons, de rougeurs et d’irritations. La plupart des causes peuvent être traitées à l’aide d’un shampooing spécial ou de remèdes maison courants.

Dans ce sens, nous vous expliquons comment préparer un shampoing maison à base de romarin pour faire face au problème des pellicules.

Cette plante apporte des vitamines A, B2 et C contre les pellicules. Pour la préparation, vous avez besoin d'un shampooing sans sel ni parabène, de 2 branches de romarin, de 2 tasses d'eau et d'une casserole.

Tout d’abord, lavez soigneusement les deux branches de romarin et versez les deux tasses d’eau dans la casserole à feu moyen. Ajoutez ensuite les deux branches de la plante. Et, une fois que l’eau arrive à ébullition, retirez-la et laissez-la reposer toute la nuit. Le matin, filtrez l’eau et placez-la dans un récipient dans lequel vous ajouterez le shampooing. Agitez le tout jusqu’à ce que le mélange soit complet. L’idéal est de l’utiliser deux jours après la préparation du shampooing maison pour lutter contre les pellicules.

Vous pouvez ajouter des brins de romarin lorsque vous les faites bouillir, pour un effet bien meilleur et plus rapide. Utiliser en alternance, c’est-à-dire un jour sur deux. Il convient de noter que ce shampooing maison est également efficace pour stimuler la circulation sanguine dans les follicules pileux, ce qui permet de les nourrir correctement. De cette manière, nous retardons le vieillissement des cheveux, les laissant revitalisés et plus sains.