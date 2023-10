© Une étude de Harvard révèle la raison pour laquelle nous n'atteignons pas le plein bonheur

Chaque jour, de nombreuses personnes doivent faire face à une question qui est l’une des plus récurrentes dans la vie de chacun. Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas atteindre le plein bonheur. À cette occasion, nous vous expliquons quelle en est la raison selon les experts de Harvard. Après une étude scientifique rigoureuse, ils ont déterminé quelles sont les raisons qui empêchent les êtres humains de connaître le plein bonheur. Et ce, même si nous traversons une bonne période de notre vie.

Matthew A. Killingsworth et Daniel T. Gilbert sont les scientifiques de Harvard qui ont donné le feu vert à cette étude scientifique. Cette dernière révèle pourquoi de nombreuses personnes ne se sentent pas heureuses et heureuses la plupart du temps. Ce travail se base sur les échantillons prélevés sur plus de 250 000 adultes via une application. Apparemment, selon les résultats, 50% des personnes ne trouvent pas le bonheur. En effet, elles passent une grande partie de leur temps mental avec un esprit dispersé ou dans une attitude d’errance.

Éviter la dispersion mentale pour atteindre le bonheur

L’errance mentale peut s’infiltrer très facilement dans nos activités. D’ailleurs, elle est l’une des formes de dispersion mentale qui affecte le plus l’humeur des gens. Elle provoque des états bien éloignés des sentiments de bonheur. Selon l’étude scientifique de l’Université Harvard, la majorité des personnes qui déclarent ne pas se sentir complètement heureuses se trouvent dans des moments d’errance mentale. Là, leurs pensées créent des réalités qui les blessent ou les rendent tristes et se plaignent.

L'un des résultats les plus surprenants de cette étude scientifique promue par Harvard concerne la possibilité d'améliorer nos moments de bonheur. Cela, en apprenant à reconfigurer l'état de présence dans le moment que nous traversons. Au-delà du fait que l'esprit humain possède des caractéristiques de réflexion sans précédent, cette réflexion peut souvent nous conduire à traverser des périodes très malheureuses puisque toute notre énergie est concentrée dans l'errance émotionnelle et mentale et cela nous éloigne de l'ici et maintenant, nous perdant dans l'angoisse et des angoisses qui répondent au passé ou au futur.

L’une des façons dont nous pouvons promouvoir le bonheur dans nos vies est d’essayer d’être présent dans les activités. Cela en vaut de même pour les moments que nous traversons. Selon l’étude scientifique, adopter une attitude de conscience dans le moment présent et accompagner ces types de pensées avec des techniques pour promouvoir ces attitudes comme la méditation peuvent être les clés, selon Harvard, pour réduire les niveaux d’anxiété et d’inconfort émotionnel que nous avons traverser puisque d’une certaine manière, notre esprit inné a tendance à vagabonder et à nous emmener dans des endroits qui peuvent réduire notre niveau de bonheur.