© Alerte à Harvard : 3 changements que vous devez faire pour prendre soin de votre cœur

Tout ce qui touche à la santé du cœur suscite l’intérêt, à juste titre. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde, notamment à Harvard. Des habitudes de vie saines pourraient prévenir 80 % des crises cardiaques. L’exercice, une bonne nuit de sommeil et une alimentation saine pour le cœur sont les principaux piliers pour prendre soin de son cœur. Mais on n’a pas toujours le temps de faire du sport tous les jours. En effet, le stress nous empêche souvent de bien dormir. De plus, il peut être difficile d’adopter un régime alimentaire très sain.

Le plus pratique est d’intégrer dans notre vie quotidienne de petits changements. Il faut choisir ceux qui ne demandent pas trop d’efforts et dont notre cœur nous remerciera. Si vous n’avez pas le temps d’aller à la salle de sport, allez au travail à pied. D’autre part, prenez le train ou le métro deux arrêts plus loin, montez les escaliers…

Vous le savez probablement déjà, mais trois changements simples dans votre vie quotidienne sont extrêmement bénéfiques pour votre cœur, selon les experts de Harvard.

RENCONTREZ LES GENS EN PERSONNE

Les courriels, whatsapp, les médias sociaux et les réunions Zoom sont devenus un moyen courant de communiquer avec les autres, que ce soit au travail ou entre amis. Il a été démontré que cela peut conduire à l'isolement et à la solitude. Deux facteurs liés aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et aux crises cardiaques, selon l'American Heart Association.

Pour lutter contre l’isolement, les experts de Harvard conseillent de trouver du temps pour prendre un café. Un petit-déjeuner ou une marche rapide avec un collègue, un ami ou un membre de la famille s’avèrent aussi efficaces.

« Le temps passé en tête-à-tête vous aide à vous rapprocher des autres et peut vous aider à vous sentir moins isolé. C’est pourquoi certains médecins commencent à faire des ‘prescriptions sociales’, notamment en suggérant le bénévolat ou d’autres activités permettant de nouer des relations sociales en personne », explique Matthew Lee, sociologue et chercheur à Harvard.

Une étude de cet auteur publiée dans l’International Journal of Public Health fait parler d’elle. Cette dernière suggère que le fait d’avoir des relations sociales réduit le risque de dépression ou d’anxiété. Il s’agit de deux facteurs de risque de maladies cardiaques, ou aggrave les maladies cardiaques si l’on en est déjà atteint.

CHANGEZ VOS PETITS DÉJEUNERS

Le petit-déjeuner est l’un de nos pires repas. Au déjeuner, nous sommes plus prudents et les dîners sont généralement plus légers. Mais de nombreux Espagnols mangent beaucoup de céréales raffinées et de sucres au petit-déjeuner. Le café au lait typique accompagné d’un croissant favorise la prise de poids, le cholestérol et la glycémie.

Selon les experts venant de Harvard, remplacez le pain blanc ou les pâtisseries par des aliments riches en fibres. Il en est ainsi pour le pain de seigle ou de sarrasin. Les céréales comme l'avoine complète, les fruits, les noix ou les graines figurent également dans la liste.

Les fibres ne sont pas seulement utiles pour lutter contre la constipation. Elles piègent et nettoient le cholestérol des artères, combattent l’inflammation chronique des artères. Par ailleurs, elles contrôlent la glycémie en réduisant le risque de diabète. Des facteurs qui augmentent le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

CONSACREZ QUELQUES MINUTES DE VOTRE TEMPS À LA MÉDITATION

Que faites-vous lorsque vous avez quelques minutes à perdre ?

Vous les passez probablement à regarder votre téléphone portable, comme la grande majorité des gens. Les experts de Harvard suggèrent que si nous consacrions ces minutes à la méditation, notre santé s’en trouverait améliorée, en particulier notre santé cardiaque.

Des études montrent que les personnes qui méditent ont des taux de cholestérol, de glucose et de tension artérielle plus bas. Elles souffrent également moins d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies coronariennes.

La raison en est que la méditation, pratiquée pendant 10 à 20 minutes par jour, déclenche une réaction de relaxation dans le corps. Elle réduit la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la consommation d’oxygène, les niveaux d’adrénaline et les niveaux de cortisol, l’hormone du stress.

Si vous n’avez jamais médité, les experts de Harvard vous suggèrent ces quelques conseils simples pour commencer :

Asseyez-vous tranquillement, les yeux fermés, et concentrez-vous sur votre respiration. Et ce, sans essayer d’éliminer les bruits que vous entendez ou les pensées qui vous viennent à l’esprit.

Vous pouvez également écouter une méditation guidée qui utilise l’imagerie mentale pour vous aider à vous détendre, ou écouter un enregistrement de sons apaisants, tels que des vagues, un ruisseau ou une pluie douce.