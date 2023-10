© Découvrez pourquoi vous ne devez pas conserver ces aliments dans des récipients en plastique

Il semble que tous les aliments ne doivent pas être conservés dans des récipients en plastique et la science explique pourquoi.

Stocker une grande quantité d’aliments de manière plus pratique consiste à la mettre dans des récipients réfractaires. Cependant, les experts soulignent que cela pourrait être la pire erreur que vous puissiez commettre. Et nous allons maintenant vous expliquer un peu plus en détail les raisons pour lesquelles vous ne devriez PAS le faire à partir de maintenant.

Les contenants en plastique ne sont pas toujours sans danger pour tous les aliments. Cela, parce que ce matériau est très sensible aux changements de température. Ce qui finira par affecter les saveurs de vos aliments. En plus de cela, vous devez vous assurer que les conteneurs contiennent des matériaux approuvés pour le stockage.

Et tous les conteneurs ne sont pas adaptés à cela, et cela est dû en grande partie au fait que certains conteneurs réfractaires contiennent du bisphénol A, un produit chimique qui pourrait être lié au risque de cancer. C’est précisément pour cette raison que les personnes ne doivent pas stocker différents aliments. Et voici la liste de ceux à absolument éviter.

Aliments qu’il ne faut pas conserver dans des contenants en plastique

Les fruits et légumes

Ces types d'aliments pourraient perdre leurs propriétés et les rendre mous. Ils pourraient même perdre leurs vitamines et leurs minéraux, c'est donc une meilleure option de les conserver dans des récipients en verre, si vous le souhaitez.

Oeuf cru

L’œuf peut être le type d’aliment qui contient un nombre infini de bactéries. C’est pourquoi il vaut mieux éviter à tout prix de le conserver dans ce type de récipient. En effet, elles pourraient se propager et s’infecter.

Viandes transformées

Le picasa, cuit, mariné ou de toute sorte, ne doit pas être conservé dans ce type de récipient. Et, contrairement à cela, il vaut mieux le faire dans des récipients en verre. Cela pourrait même être la cause d’une décomposition prématurée de cet aliment.

Lait et dérivés

Le stockage de vos produits laitiers dans des tubes en plastique pourrait être sujet à des changements brusques de température, ce qui pourrait provoquer l’aigreur ou la « coupure » de certains d’entre eux. Ce genre d’aliment pourrait même provoquer une infection de l’estomac.

Soupes et ragoûts

Lorsque vous décidez de cuisiner une soupe, veillez à n’en préparer que la quantité que vous comptez consommer. Sinon, mieux vaut le conserver dans d’autres types d’aliments ou l’éviter à tout prix, car avoir chaud favorisera la prolifération des bactéries.