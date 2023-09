Attention ! Voici tous les dangers liés à la consommation de certains œufs crus

Les œufs sont l’une des activités les plus courantes du matin. C’est l’un des aliments qui ne manquent presque jamais dans notre cuisine, surtout si vous mangez de tout ou si vous êtes ovovégétarien. Mais avez-vous remarqué que certaines recettes de smoothies ou de desserts demandent de l’utiliser cru ?

En réalité, même si nous ajoutons l’œuf cru à une préparation de dessert chaud ou froid, où cet aliment est transformé, il existe également des recettes, notamment de smoothies, où certaines personnes ajoutent un œuf cru, mais est-ce vraiment sain ? Selon plusieurs experts, non ! et il y a plusieurs raisons à cela.

N’oubliez pas que les œufs sont idéalement des produits d’origine animale. En effet, ils proviennent de la poule. Et même si nous n’aimons pas l’admettre, il s’agit d’un poussin en formation et parce qu’il provient directement d’un autre animal et qu’il est en contact avec l’environnement. Il peut alors contenir certaines bactéries nocives pour notre organisme.

1. Vous pouvez contracter la salmonelle

Parmi les bactéries nocives qu’un œuf cru peut contenir, il y a la salmonelle, qui est assez fréquente chez les volailles. Lorsque vous mangez cet aliment cru, ces bactéries peuvent provoquer des maladies d’origine alimentaire. La cuisson des œufs à des températures appropriées tue les bactéries et réduit le risque de maladie, en particulier gastro-intestinale. À lire Qu’arrive-t-il à mon corps si je bois du jus d’orange l’estomac vide ? C’est ce que disent les nutritionnistes

2. Vous pouvez avoir la diarrhée

Si vous mangez un œuf cru et qu’il contient des salmonelles ou d’autres bactéries, vous risquez d’avoir mal au ventre et de souffrir de diarrhées, qui durent de 4 à 7 jours. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, vous pouvez toujours recevoir des antibiotiques. Mais personne n’a envie de dépenser de l’argent pour quelque chose que vous pouvez éviter.

3. La salmonellose s’immisce dans votre métabolisme

La salmonellose est une maladie causée par la bactérie salmonelle (présente dans les œufs). Elle peut provoquer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées plus ou moins sévères et de la fièvre. Le département de la santé de l’État de New York précise qu’elle peut toucher plus particulièrement les très jeunes enfants ou les personnes âgées.