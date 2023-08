Incroyable ! Découvrez ce que signifie regarder l’horloge à 11 h 11

Vous êtes-vous déjà demandé quelle heure il est, à cause d’une boucle d’oreille ou parce que vous êtes pressé, et quand vous regardez votre montre ou l’horloge, il est écrit 11:11 ?

Les chiffres vous disent sans doute quelque chose. Et, selon la numérologie, le fait de regarder l’horloge sans prétention et de constater qu’elle marque l’heure du miroir a une signification très forte.

Certaines personnes profitent même de ce moment pour fermer les yeux et faire un vœu. Mais est-ce vraiment une heure qui fonctionne pour cela ? En astrologie, c’est l’heure à laquelle l’univers envoie des signaux. Et on dit même que c’est l’heure à laquelle les anges et les archanges envoient des messages.

Si le fait de voir l'horloge et d'espérer la regarder à 11:11 peut être une simple coïncidence ou même sembler banal. Mais la réalité est qu'il n'en est rien. Il s'agit d'une expérience qui, si nous revenons à la numérologie, nous savons qu'il s'agit de nombres miroirs. Et si nous les additionnons, nous donnent en théorie 1:1, une paire de nombres maîtres.

Que signifie voir l’horloge à 11:11 ?

A 11:11, l’heure et les minutes marquent les mêmes chiffres, ce qui crée une symétrie unique dans l’horloge. En termes astraux, cela ouvre des portails mystiques remplis de beaucoup d’énergie positive. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Que notre être ou notre âme, quel que soit le nom que vous donnez à ce qui fait de vous ce que vous êtes, se connecte à l’univers. Ainsi, cette relation nous montre si nous sommes sur le bon chemin dans la vie ou non.

Mais ce n’est pas tout, cette heure miroir de l’horloge est si magique. Effectivement, en angéologie, on croit que c’est le moment où les êtres célestes s’alignent pour communiquer avec nous. Ils en profitent pour nous envoyer des signaux pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Et c’est cette somme d’énergie qui fait que 11:11 est si puissant pour faire un vœu.

L’avez-vous essayé, cela a-t-il fonctionné pour vous ?

Cette heure de l’horloge est une bonne occasion de manifester des choses. C’est aussi un rappel des opportunités et des capacités que nous avons devant nous et en nous-mêmes. Il est donc bon d’avoir des pensées positives qui attirent les bonnes énergies.

Comment profiter de l’heure 11:11 ?

À cet instant de l’horloge, faites un vœu.

Méditez sur votre vie et sur ce que vous faites. Aimez-vous ce que vous voyez et vous imaginez-vous le même dans 5 ou 10 ans ?

Remerciez pour toutes les choses que vous avez reçues dans la vie, bonnes ou mauvaises, souvenez-vous que tout a une raison d’être.

Que ce soit le matin ou le soir, lorsque vous avez la chance de regarder l’horloge et de voir qu’il est 11:11, faites des affirmations positives sur vous-même et sur votre vie, même s’il s’agit de la plus petite réalisation, utilisez-la à votre avantage.

Vous pouvez faire une prière pour entrer en contact avec votre ange gardien, demandez-lui de continuer à vous guider sur le bon chemin.