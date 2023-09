© Découvrez les 3 plantes qui font fuir l'argent, selon le Feng Shui

Pour le Feng Shui, certaines plantes attirent la pauvreté et éloignent la richesse. Découvrez de quelles plantes il s'agit.

Le Feng Shui est un système philosophique asiatique d’origine taoïste qui vise à nous aider à réorganiser notre énergie. Cela, à partir des objets qui nous entourent et des éléments que nous portons au quotidien, comme les portefeuilles, les colliers et les sacs. En décoration, ses postulats sont respectés pour l’efficacité qu’ils représentent. Et selon ses recommandations, il y a des plantes dont il faut se méfier, car elles éloignent l’argent de notre vie.

Si vous avez des problèmes financiers et que vous avez l’impression de ne pas avoir assez d’argent pour joindre les deux bouts, c’est que vous avez certaines de ces plantes chez vous. Selon le Feng Shui, certains spécimens repoussent votre richesse et entravent votre flux financier. Il est donc préférable de les éviter dans la décoration de votre maison.

Le bambou en spirale

Depuis des lustres, le bambou s’avère être une plante porte-bonheur dans de nombreuses cultures. Le bambou spiralé, qui a une croissance tordue, est un symbole d’énergie tordue dans le Feng Shui. Par conséquent, selon les principes de cette philosophie asiatique, cette plante pourrait entraîner des changements inattendus dans vos affaires financières. Si vous souhaitez avoir un bambou chez vous, nous vous conseillons d’opter pour un bambou droit.

Cactus

Tout le monde ou presque connaît l’impact négatif d’un cactus dans sa vie. Bien qu’il s’agisse d’un spécimen robuste, ses épines représentent des énergies tranchantes qui affectent négativement vos finances. D’après le Feng Shui, évitez d’avoir des cactus dans des endroits liés à l’argent, comme votre bureau ou votre salon.

Fougère épée

La troisième plante à éviter dans votre maison, selon le Feng Shui, est la fougère-épée. La forme de ses feuilles pointues ressemble à une épée et l’on pense qu’elle peut couper votre richesse. Si vous souhaitez avoir des fougères dans votre maison, envisagez d’autres variétés plus arrondies afin que l’argent ait toujours son mot à dire.

Selon le Feng Shui, certaines plantes attirent la chance et contribuent à optimiser le flux d'énergie dans la maison, car elles apportent des énergies pures qui symbolisent la croissance, l'abondance et la vie.