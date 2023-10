© C'est le produit japonais qui remplacera le papier toilette et qui est bien moins cher

Le papier toilette est un produit essentiel dans chaque foyer en raison de la fonction importante qu’il remplit chaque jour. Cependant, un produit japonais a été découvert pour le remplacer, et la meilleure chose est qu’il est beaucoup moins cher. De plus, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois sans problème.

Savez-vous de quoi nous parlons ?

Récemment, une alternative au papier toilette a commencé à devenir virale. Il s’agit de l’utilisation de serviettes hydratantes comme celles utilisées pour nettoyer les bébés. En effet, elles sont censées laisser les parties intimes plus propres et exemptes de bactéries. Cependant, cela reste quelque chose qui devient plus coûteux à long terme et qui n’aide pas l’environnement.

Comment remplacer définitivement le papier toilette ?

C’est la meilleure et la plus récente alternative

Chaque jour, de plus en plus de personnes se soucient de préserver l’environnement en essayant d’éviter qu’il y ait moins de déchets. C’est une initiative que nous devrions tous mettre en pratique dans nos vies. En effet, en recyclant et en réutilisant également, vous économisez une bonne somme d’argent à la fin du mois.

Supprimeriez-vous le papier toilette ? Comment le remplacer ?

De nos jours, nous pouvons trouver d’autres alternatives pour presque tout. Pour remplacer le papier hygiénique, on recense différents produits, comme les serviettes mouillées, comme nous l’avions déjà évoqué, et le bidet. D’ailleurs, vous pouvez l’installer chez vous et l’utiliser après l’évacuation. À lire Elles seront comme neuves ! Lavez vos tennis blanches avec ces 2 ingrédients de cuisine

Que puis-je utiliser si je n’ai pas de papier toilette ?

D’autre part, une autre option découverte est un produit japonais, idéal pour nettoyer et désinfecter la zone lorsque vous en avez besoin. Celles-ci sont connues sous le nom d’« éponges de Konjac », fabriquées à partir de la racine d’un arbre oriental appelé amorphophallus konjac et d’eau. Elles sont entièrement biologiques, vous pouvez donc être sûr qu’elles ne sont pas nocives pour votre peau.

Comment l’utiliser?

Après avoir fait vos affaires, n’utilisez pas de papier toilette, utilisez plutôt des éponges Konjac. Pour les utiliser, il vous suffit de les mouiller avec de l’eau tiède, d’enlever l’excès d’eau et de vous nettoyer avec. À la fin, rincez et lavez l’éponge avec du savon neutre. Gardez à l’esprit que vous devez constamment le remplacer par un neuf pour éviter l’accumulation de bactéries.

Les éponges Konjac s’utilisent également pour laver le visage en profondeur et exfolier la peau, éliminer les impuretés et éliminer l’acné. Son utilisation est devenue plus populaire car il remplit parfaitement sa fonction, est naturel et assez bon marché.