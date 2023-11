© 60 Millions de consommateurs dénoncent ces marques de riz nocives pour la santé

Le riz est un aliment indémodable qu’on retrouve dans toutes les cuisines. Les marques sont nombreuses à proposer à la vente différents types de riz, avec parfois des arômes originaux. Le but est simple, convaincre les consommateurs.

Mais toutes les marques se valent-elles ? Les bienfaits intrinsèques du riz peuvent-ils être compromis en fonction de vos choix ? Les experts de 60 millions de consommateurs mènent l’enquête pour répondre à cette question.

Les bienfaits pour la santé du riz

En termes de bienfaits pour la santé, le riz se distingue en tant qu’excellente source d’énergie, grâce à sa richesse en glucides complexes. Malgré cette teneur en glucides, il demeure naturellement faible en gras et exempt de cholestérol.

Sa composition inclut également des nutriments essentiels tels que les vitamines du groupe B, le fer et le magnésium. Pour se sentir en grande forme, le riz est donc un aliment qu'on recommande les yeux fermés.

En outre, pour les personnes intolérantes au gluten, le riz offre une option sûre, dépourvue de gluten. De plus, sa haute teneur en fibres alimentaires favorise une régulation digestive efficace. Cela contribue à des selles régulières. Enfin, le riz est une source riche en antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages oxydatifs.

Cependant, le choix devient plus complexe lorsqu’on considère la variété de marques disponibles sur le marché. Bien que les Français consomment en moyenne 4,5 kg de riz par an, il est essentiel de faire preuve de discernement dans le choix de la marque.

Le meilleur riz du marché

Pour trouver des réponses, les journalistes de 60 millions de consommateurs ont analysé 20 références de riz. Au final, ils constatent qu’il faut éviter six marques du fait de la présence de substances nocives pour la santé.

Parmi elles, le « Riz long parfumé » de la marque Riz du Monde, qui contient des pesticides et des synergisants autorisés. De même, le « Riz long grain » de Carrefour renferme un pesticide classé comme cancérogène probable, dépassant les seuils réglementaires.

Mais ce ne sont pas les seules marques dont vous devez vous méfier, malheureusement.

Les marques à éviter

Le magazine met en avant d’autres marques qu’il vous recommande de ne pas acheter. On trouve dans cette liste des mauvais élèves le « Riz incollable » de Top Budget d’Intermarché, le « Riz long grain » de Comptoir du Grain de Leclerc, et le « Riz Basmati du Penjab » de Taureau Ailé.

Tous ont en commun la présence de pesticides, autorisés ou interdits, mais qui ont dans tous les cas des conséquences néfastes sur la santé du consommateur.

Pour garantir votre sécurité, faites donc attention au supermarché. Ne consommez pas ces marques qui présentent des dangers réels.

Lors de vos prochaines courses, lisez les étiquettes. Retenez que plus une liste d’ingrédients est longue, moins les chances que le produit soit de bonne qualité sont grandes.

Et si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, utilisez une application comme Yuka. Cette dernière fait apparaître les ingrédients bons comme nocifs et donne une note sur 100. Cela permet de voir, très vite, si un produit est bon ou non pour la santé.