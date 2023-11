© Les 6 meilleures marques de Ketchup selon Yuka, elles ont obtenu la meilleure note

Des millions de personnes raffolent du ketchup et en utilisent régulièrement pour apporter plus de saveur à leur plat. Mais derrière sa saveur délicieuse se cachent parfois des ingrédients indésirables.

En effet, certaines marques ne lésinent pas sur le sucre et le sel. Pour vous orienter quand vous faites vos courses, Top Santé vous dévoile les cinq références mises en avant par l’application Yuka.

Choisir le bon ketchup

Si vous êtes un amateur de ketchup, êtes-vous vraiment sûr de faire le meilleur choix lorsque vous parcourez les rayons de votre supermarché ? Il est important de garder à l’esprit que toutes les références ne se valent pas.

L’une des principales critiques adressées au ketchup concerne sa teneur en sucres, qui peut varier considérablement d’une recette à l’autre. Pour certaines marques, cette teneur atteint parfois le triple de la normale. À lire Attention, ces poissons sont dangereux pour la santé, évitez-les à tout prix

De plus, ces sauces renferment une quantité non négligeable de sel : une simple portion peut couvrir entre 5 et 10 % de vos besoins journaliers en sodium. Il est important de rappeler que la surconsommation de sel favorise l’hypertension et accroît les risques de maladies cardiovasculaires.

Le problème majeur réside dans le fait que les sauces froides, comme le ketchup, gagnent en popularité en France. Les plus jeunes en mangent souvent bien plus qu’il ne le faudrait. Et certains moins jeunes aussi.

L’enquête de 60 millions de consommateurs

Une enquête du magazine 60 Millions de Consommateurs avait déjà alerté sur cette tendance en 2022. C’est pourquoi Top Santé met à votre disposition son expertise pour vous guider dans vos choix lors de vos achats, grâce à l’application Yuka.

Pour rappel, le ketchup est une sauce condimentaire à base de tomates, sous forme de purée, de concentré ou de double concentré, enrichie de vinaigre, de sucre, de sel, d’oignons, d’épices et éventuellement d’additifs tels que les édulcorants.

Si le ketchup est un incontournable à votre table, il est crucial d’apprendre à faire des choix judicieux au supermarché. Opter pour une référence de qualité peut réellement avoir un impact positif sur votre santé. À lire 60 Millions de consommateurs dénoncent ces marques de riz nocives pour la santé

Les meilleurs ketchups selon Yuka

Dans cette perspective, Top Santé vous présente les références qui obtiennent les meilleures notes sur Yuka. Cette application mobile vous permet de scanner les produits alimentaires et de bénéficier d’une évaluation claire de leur impact sur votre bien-être.

Grâce à l’application Yuka, nous sommes en mesure de dresser la liste des cinq meilleures marques. Yuka attribue une note sur 100 aux produits du supermarché.

Mais ne vous attendez pas à voir un ketchup obtenir une note parfaite. Le meilleur d’entre eux s’en sort avec un 79 sur 100. C’est certes une bonne note, mais cela signifie tout de même qu’il faut éviter d’en abuser.

C’est le ketchup de la marque Quitesens qui obtient 79 sur 100. Il occupe ainsi la première place. Avec la même note, on trouve la marque .nod avec sa sauce Tomates & Légumes Français.

Juste derrière, on trouve la marque Amora, avec 75. Ensuite, Bio Tomato Ketchup (73), la marque Martin-Pouret (72) et enfin, pour conclure, la marque Heinz (72).

Ce classement peut désormais vous aider à faire le bon choix au supermarché.