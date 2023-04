© Combien de temps vous devez marcher par jour pour rester en forme selon votre âge ?

Pour avoir un état de santé optimal, rien ne vaut les activités physiques quotidiennes ! Dans cette optique, de nombreux experts recommandent donc de marcher pour éviter la plupart des maladies chroniques. Encore faut-il connaître le nombre de pas adéquat en fonction de tout un chacun. Focus !

Pourquoi le fait de marcher est mieux recommandé par les professionnels ?

D’emblée, il faut savoir qu’il existe d’innombrables activités physiques capables de vous maintenir en forme. Outre le fait de marcher, vous pouvez aussi opter pour le vélo, la musculation et bien d’autres. Néanmoins, la marche possède une place très particulière en vue d’avoir une santé optimale.

Déjà, il est nettement plus facile de marcher, au lieu de courir ou d’apprendre à nager. Par ailleurs, cette activité permet également de garder un rythme soutenu, sans trop vous fatiguer. En effet, il ne sert à rien d’entreprendre une activité physique si elle ne fait qu’accumuler le stress.

Le fait de marcher fréquemment agit sur le corps, ainsi que sur le cerveau. Les adeptes de la perte de poids sont capables de vous le prouver en un rien de temps ! Ces derniers se fixent des objectifs précis et y arrivent haut la main grâce à cette activité.

La marche quotidienne vous permet aussi d’éviter toutes sortes de maladies. Entre autres, dites adieu à certains cancers, le diabète de type 2 ou encore d’autres maladies cardiaques. Par la même occasion, vous pouvez vous débarrasser de votre anxiété en vous dégourdissant les jambes.

Chaque tranche d’âge possède un quota spécifique !

Cet article n’a pas pour vocation de vous apprendre à marcher ! Il contient uniquement certaines informations sur les objectifs à atteindre selon votre âge et votre genre ! Bien évidemment, les jeunes ont besoin de se dépenser plus que les personnes âgées.

Si vous avez moins de 30 ans, veillez à marcher environ 1 heure par jour. De cette manière, vous atteignez les 10 000 pas par jour pour les femmes et 12 000 pour les hommes. Passé cet âge, le rythme recommandé est de 35 à 40 mn par jour.

Le temps fait des ravages au corps humain ! Voilà pourquoi à 70 ans, il n’est plus recommandé de faire trop d’exercices physiques. En général, marcher pendant 30 minutes au cours de la journée est amplement suffisant.

D'autre part, les adolescents méritent une rubrique plus spécifique. En effet, les jeunes doivent constamment entraîner leur corps afin d'éviter les mauvaises surprises à l'âge adulte. Toutefois, il ne s'agit pas de préparer un marathon ou une course olympique, mais simplement de rester en bonne santé.

Il ne suffit pas de marcher, augmentez le rythme !

Vous avez du mal à marcher rapidement et dans les temps répartis ? Sachez qu’il existe de nombreuses méthodes capables de vous aider dans votre quête d’une santé optimale. La première, bien évidemment, est de vous faire aider par un professionnel en la matière.

Par ailleurs, vous pouvez aussi intégrer certains groupes qui s’adonnent à la marche. De cette manière, vous multipliez vos contacts humains. Le cas échéant, vous pouvez toujours opter pour un podomètre ou une application possédant des fonctionnalités similaires.