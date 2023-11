© Découvrez la liste des aliments à éviter pour éviter de souffrir de reflux, selon Harvard

Le reflux est une maladie gastro-œsophagienne, dans laquelle le contenu de l’estomac remonte de l’estomac vers l’œsophage ou le tube de déglutition. Ce qui peut provoquer une irritation, des brûlures d’estomac et d’autres symptômes. Mais croyez-le ou non, une bonne alimentation peut aider à éviter cette horrible maladie.

C’est pourquoi, après plusieurs études, l’Université Harvard déclare qu’il existe certains aliments qui peuvent nous aider à arrêter ou à prévenir l’apparition du reflux. D’ailleurs, d’autres aident à le combattre si vous en souffrez déjà. En effet, une grande partie de celui-ci peut être contrôlée avec les bonnes habitudes.

Selon Medline Plus, il existe diverses causes à l’apparition de reflux. On recense : l’obésité, la grossesse, la sclérodermie, le tabagisme ou la consommation fréquente de tabac et le fait de se coucher moins de 3 heures après avoir mangé, parmi les plus courantes. Cependant, l’Université Harvard assure qu’on peut éviter les symptômes de reflux.

Aliments à éviter si vous souffrez de reflux

Selon l'Université Harvard, les aliments que nous devrions éviter si nous souffrons de reflux sont : les aliments gras et les aliments frits. En effet, ils restent plus longtemps dans l'estomac. Cela rend plus probable le retour de l'acide gastrique dans l'œsophage, provoquant des symptômes inconfortables.

Dans la liste, il y a aussi : les aliments épicés, les agrumes, les sauces tomates et le vinaigre. Ils intensifient l’acidité de l’estomac. En outre, ils proscrivent aussi le chocolat, la caféine, l’oignon, le poivre, les boissons gazeuses et l’alcool. Ce sont tous des déclencheurs courants de brûlures d’estomac.

Que recommande Harvard si vous souffrez de reflux ?

« Bien qu’on ait autrefois dit aux patients souffrant de reflux acide de suivre un régime fade, ce n’est plus le cas aujourd’hui, car il existe des aliments sains et délicieux que vous pouvez manger en cas de RGO, ainsi que de nombreuses façons intéressantes de les préparer. » Harvard souligne, tout en recommandant également la consommation de céréales complètes, de légumes, de viandes et de poissons grillés.

Conclusion :

Selon la recherche de Harvard, il faut connaître certains aliments à éviter pour prévenir le reflux acide. Ces aliments, tels que les aliments gras, les aliments épicés, les agrumes, le café, le chocolat et l’alcool, peuvent déclencher des symptômes de reflux et aggraver la situation. En suivant les recommandations de Harvard, vous pouvez réduire le risque de reflux acide et maintenir une bonne santé gastro-intestinale.

Cependant, il est important de se rappeler que chaque personne est unique et peut réagir différemment à certains aliments. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de procéder à des changements alimentaires importants. Cela vaut surtout pour traiter le reflux acide ou toute autre affection médicale.