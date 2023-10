© Les 6 meilleurs conseils pour protéger votre peau du froid

En hiver, notre peau subit les effets du froid, du vent, de la pluie et de la neige. Par conséquent, vous remarquerez peut-être certains changements dans son apparence, comme une sécheresse, de nouvelles veines sur les jambes ou des rougeurs, dus à la baisse des températures. Mais que recommandent nos dermatologues en consultation pour protéger la peau en hiver ?

Qu’arrive-t-il à la peau en hiver

Le froid, surtout dans des conditions extrêmes, peut être nocif pour la peau. À cet égard, le Dr Carolina Vila Sava, dermatologue à l’hôpital Quirónsalud Huelva, nous dit qu’« avec le froid, la circulation sanguine ralentit, la peau se déshydrate plus facilement et le cycle de renouvellement des cellules cutanées ralentit, ce qui la rend plus sèche, plus terne, avec plus de rétention de cellules épidermiques mortes et plus vulnérable. Cela peut entraîner des blessures, telles que :

Engelures

Eczéma

Sécheresse

Étanchéité

Rougeur

De plus, la combinaison du froid et de l’utilisation du chauffage peut affecter les personnes atteintes de psoriasis ou de dermatite atopique, générant de nouvelles poussées ou aggravant leurs symptômes. D’autres maladies qui peuvent s’aggraver en hiver sont le phénomène de Raynaud. Ce dernier provoque un changement de couleur des doigts. Quant à l’urticaire due au froid, elle provoque des démangeaisons ou des rougeurs. À lire Les experts de Harvard révèlent que boire un peu d’alcool est bon pour le cœur

Pour toutes ces raisons, le Dr Vila insiste sur l’importance de protéger la peau du froid, de la pluie, du vent et de la neige, en suivant une série de soins dans notre routine pour qu’elle soit belle.

1. Prenez de courtes douches avec de l’eau tiède

Si en hiver vous aimez les douches avec de l’eau chaude, et en été le contraire, sachez que ces températures extrêmes peuvent affecter la peau. Suivant les conseils du Dr Vila, il est préférable que l’eau de la douche soit tiède.

De même, il est déconseillé de passer beaucoup de temps sous la douche, comme l’indique le médecin, « il est préférable de se doucher pendant environ 15 minutes, en évitant les jets à pression directe pour ne pas endommager l’épiderme le plus superficiel ».

2. Utilisez une crème hydratante après la douche

Garder votre peau hydratée est un soin de base, et vous devez essayer de le faire abondamment et fréquemment. En ce sens, le médecin recommande d’appliquer des crèmes hydratantes qui protègent les cellules de l’épiderme et rétablissent la fonction barrière, comme par exemple un émollient à haute teneur en urée, lanoline et vaseline.

Après le bain, c’est le moment idéal pour utiliser la crème hydratante que vous aimez tant et chouchouter votre peau. Gardez toutefois à l’esprit qu’en hiver, votre peau peut avoir besoin d’une hydratation supplémentaire, alors n’hésitez pas à appliquer la crème plus souvent dans la journée. À lire Voici comment utiliser l’origan pour faire pousser vos cheveux en moins de 15 jours

N’oubliez pas d’hydrater également vos lèvres, qui sont une zone très délicate face au froid. Et ce, notamment en cas de peau atopique, sensible, de rosacée ou de psoriasis.

3. Boire suffisamment d’eau, même en hiver

Consommer des liquides est un moyen naturel de fournir l’hydratation dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. « Il est essentiel de garder la peau bien hydratée également de l’intérieur, avec un apport adéquat d’eau et d’aliments cuits dans des soupes ou des crèmes qui maintiennent l’homéostasie ou la chaleur corporelle », ajoute l’expert.

4. Portez des vêtements en laine pour éviter les engelures

Ces blessures sont très fréquentes en hiver à cause du froid et provoquent généralement des symptômes inconfortables. Il en est ainsi des inflammations, des démangeaisons, des taches rouges et des ampoules.

Des engelures apparaissent sur les doigts et les orteils en raison des basses températures. Concrètement, la microcirculation cutanée peut être affectée par l’effet du froid. Ce qui peut provoquer une inflammation des petits vaisseaux sanguins situés dans les doigts. Cette zone est très sensible à la perte de chaleur corporelle.

Heureusement, en utilisant des vêtements appropriés, vous pouvez éviter ces blessures cutanées inconfortables. En ce sens, le médecin nous dit qu’« il est essentiel d’essayer de maintenir la température corporelle en utilisant des vêtements thermiques, des gants ou des chaussettes en laine, que l’on peut également accompagner de chapeaux qui protègent les cheveux et le cuir chevelu et réduisent les pertes de chaleur. de l’organisme ».

5. Évitez le contact direct de la peau avec le radiateur.

Quelle sensation agréable que de se trouver à proximité ou de toucher le radiateur ou la cuisinière avec les pieds ou les mains ! Mais saviez-vous que cette habitude peut avoir des conséquences sur la peau, comme l’apparition de veines sur les jambes ?

C’est pourquoi le médecin conseille d’éviter de s’approcher trop près des sources de chaleur. Il recense entre autres les cuisinières, les radiateurs, les chaudières ou les braseros. « Une vasodilatation soudaine peut entraîner des veines inesthétiques ou des troubles vasculaires importants, principalement au niveau des jambes, ainsi que des risques de brûlures » dit-il.

6. Un photoprotecteur toujours à portée de main

En été, on n’oublie jamais sa crème solaire. Mais en hiver, elle doit aussi être le produit vedette. Et plus encore si l’on va faire du sport en plein air ou profiter de la neige et de la montagne. L’expert le dit clairement : n’oubliez pas d’utiliser la crème solaire. « Les rayons ultraviolets nous affectent également pendant les mois d’hiver, avec une attention particulière si nous sommes en contact avec la neige, car les rayons UV sont réfléchis et peuvent directement provoquer des brûlures.