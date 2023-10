© Les experts de Harvard révèlent que boire un peu d'alcool est bon pour le cœur

La consommation d’alcool, en particulier de vin rouge, est un sujet controversé. Est-elle bonne ou mauvaise pour la santé ? Pendant longtemps, nous avons entendu dire que la consommation de deux verres de vin par jour pour les hommes et d’un verre par jour pour les femmes pouvait être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Ce, grâce à l’action protectrice des antioxydants contenus dans le vin rouge.

Mais depuis quelque temps, les messages vont dans le sens contraire et l’on conseille d’éviter l’alcool parce qu’il n’existe pas de quantité de consommation sûre qui ne comporte aucun risque pour la santé. Où en sommes-nous donc arrivés ?

L’université de Harvard, le plus grand centre d’excellence académique au monde, ajoute aujourd’hui à la confusion avec une nouvelle étude. Cette dernière qui relance l’idée que la consommation modérée d’alcool a des effets bénéfiques sur la santé.

LA CONSOMMATION (PARTIELLE) D’ALCOOL PROTÈGE-T-ELLE CONTRE LES CRISES CARDIAQUES ?

Une étude d'observation portant sur près de 51 000 personnes âgées en moyenne de 60 ans révèle qu'une consommation modérée d'alcool est associée à un risque moindre de maladie cardiovasculaire. Elle confirme également que les buveurs modérés présentent un risque d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral inférieur de 22 %. Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal of the American College of Cardiology.

Cette fois, l’effet protecteur de l’alcool sur la santé cardiovasculaire ne s’explique pas par ses antioxydants. « Le bénéfice pourrait être dû au fait qu’une consommation modérée d’alcool réduit le stress psychologique« , explique le Dr Josep Masip. Un cardiologue et coordinateur scientifique de la Fondation pour la recherche sur le vin et la nutrition (FIVIN). Or, nous connaissons bien que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire.

Une consommation légère et modérée d’alcool réduirait l’activation neuronale liée au stress. De plus, une réduction du risque qui doublerait chez les participants souffrant d’anxiété, note l’étude.

Qu’entend-on par consommation légère et modérée ?

Eh bien, entre un et 14 verres par semaine, ou au maximum deux verres d’alcool par jour si l’on se réfère à la consommation maximale.

UN VERRE POUR LUTTER CONTRE LE STRESS

Dans les situations de stress, un verre d’alcool peut être d’un grand secours. Après avoir analysé les résultats de la tomographie par émission de positons (TEP). Ils ont constaté que les personnes qui consommaient de l’alcool de façon légère ou modérée activaient moins les voies cérébrales liées au stress au niveau de l’amygdale cérébrale. Voire moins que les personnes qui ne buvaient pas ou peu d’alcool.

L'effet s'est avéré encore plus bénéfique chez les personnes souffrant d'anxiété. Cependant, les personnes qui consommaient plus de deux verres d'alcool par jour souffraient d'une plus grande activation cérébrale. Et aussi d'un plus grand stress.

Conclusion :

Un verre de vin peut être bon pour le cœur. Ce, en raison de sa capacité à réduire le stress. Ainsi, il libère dans le sang des substances nocives pour la santé cardiovasculaire. Toutefois, si la personne ne souffre pas de stress, cet effet protecteur de l’alcool n’est probablement pas nécessaire. Et si elle souffre de stress, il existe aussi d’autres moyens de le combattre. Par exemple, des activités relaxantes, de l’exercice physique…

De nombreuses autres études suggèrent d’éviter complètement l’alcool. Une recherche de l’Université d’Oxford révèle que l’alcool, même en petite quantité, affecte la matière grise et la matière blanche du cerveau. L’étude conclut donc que plus la consommation d’alcool est importante. Ainsi, plus le volume du cerveau diminue. Le cerveau rétrécit au fil des ans et la diminution du volume cérébral est liée au vieillissement du cerveau et à la démence.