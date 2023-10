© Que peut-on guérir avec de la cannelle ? Les réponses des experts

La cannelle est une délicieuse épice de base en cuisine dérivée des branches du cannelle. Et grâce à sa saveur et ses notes aromatiques exquises, elle est parfaite pour aromatiser certains plats. On peut même préparer des desserts et même préparer des boissons chaudes comme du thé ou des infusions.

Les civilisations anciennes utilisaient cette variété pour la mettre en œuvre dans certains remèdes maison. Cela, afin de soulager naturellement certains maux.

Il est bien connu que cet ingrédient possède de nombreuses propriétés

On utilise la cannelle pour ses vertus :

Anti-inflammatoires

Antioxydants

Antimicrobiennes

Antifongiques

Hypoglycémiques

Anti-obésité

Aphrodisiaques

Antidépresseurs

Cardioprotectrices et anticancéreuses.

Inconforts que soulage la cannelle

Selon la Bibliothèque numérique de médecine traditionnelle mexicaine de l’UNAM, il est utilisé pour soigner certains troubles gynécologiques. Lorsque la femme ne peut pas concevoir en raison de problèmes de refroidissement dans l’utérus, on lui donne quotidiennement du thé à la cannelle.

Dans l’Antiquité, on buvait une infusion de cannelle pour traiter les rechutes post-partum. Elle favorise la sécrétion de lait, réduit la dysménorrhée. Elle traite aussi les troubles digestifs comme les coliques, les douleurs d’estomac et les refroidissements. Par ailleurs, elle soulage les « coupures d’estomac » dues à la consommation d’aliments trop acides. Dysenterie, diarrhée, vomissements et bile, voilà d’autres maux qu’elle guérit.

Grâce à ses propriétés, il peut être une option naturelle à incorporer à titre préventif ou en complément du traitement médical des maladies respiratoires ou des simples rhumes. Cela, à condition qu’un spécialiste l’approuve.

Comment utilise-t-on la cannelle dans les remèdes médicinaux ?

Il existe de nombreuses façons de l’utiliser, en fonction de l’affection que l’on souhaite traiter. Par exemple, pour traiter les problèmes digestifs ou décongestionner les voies respiratoires, il est recommandé de boire un thé ou une infusion chaude.

On peut également appliquer localement un peu d’huile essentielle de cannelle pour soulager de légères douleurs musculaires dans la zone concernée.

Selon Healthline, la cannelle présente de nombreux avantages pour la santé. On recense le contrôle du diabète, la perte de poids et même la réduction du cholestérol et de la tension artérielle. Il faut alors l’utiliser de manière responsable si vous souhaitez profiter de ses propriétés pour traiter certaines affections ou dans le cadre de remèdes maison. N’oubliez pas qu’une telle utilisation ne doit pas vous empêcher de consulter un spécialiste.