© CAF : voici la terrible nouvelle qui pourrait faire beaucoup de mal à votre argent !

Le gouvernement veut éradiquer les fraudes concernant les prestations sociales de la CAF. Les conditions d’obtention sont plus dures !

En France, près de 8 milliards d’euros sont perdus chaque année à cause de faux et usage de faux ! Cette somme est versée injustement à de faux bénéficiaires de la CAF. En conséquence, le pouvoir exécutif revisite les conditions d’obtention de ces aides. Voici ce qu’il en est !

Les critères de la CAF sont uniformisés !

Récemment, le ministre Gabriel Attal a accordé une interview aux journalistes de chez Europe 1. Pour l’occasion, il explicite les nouvelles conditions concernant les aides de la CAF.

La première modification se situe dans le temps de résidence en France pour certaines allocations.

Auparavant, la plupart des primes de la CAF nécessitaient d’habiter pendant au moins 6 mois par an dans l’Hexagone. Il en est ainsi du minimum vieillesse, de l’allocation supplémentaire d’invalidité et de bien d’autres. Mais cette fois, le gouvernement décide de prendre exemple sur le RSA. Ce dernier requiert au moins 9 mois par an ! À lire CAF : le montant de cette aide va augmenter dès le 1er mai, 5 millions de Français concernés

En termes clairs, toutes les aides de la CAF sont octroyées aux personnes habitant au moins 9 mois par an en France. Ce changement de premier ordre découle d’un constat assez inquiétant. En effet, de nombreuses personnes arrivent à falsifier leur demande afin d’obtenir plus d’argent !

Bruno Le Maire a même déploré des sommes qui iraient« au Maghreb ou ailleurs ». Fortement critiqué, le ministre de l’Économie veut définitivement y mettre un terme ! Pour cela, il demande l’aide de son confrère. Ainsi, Gabriel Attal annonce des pertes s’élevant à 8 milliards d’euros.

Vers les banques européennes uniquement !

Le manque à gagner de 8 milliards d’euros englobe toutes les fraudes liées à la CAF. Voilà pourquoi il est nécessaire de mettre en place d’autres mesures.

Le deuxième dispositif adopté par le gouvernement est un peu plus drastique ! Il concerne les banques extérieures à la zone européenne.

Pour faire clair, seuls les allocataires possédant une banque dans la zone SEPA bénéficieront des primes de la CAF. La zone SEPA inclut quelques nations européennes et celles inscrites dans l’UE. Le cas échéant, le demandeur n’a d’autre choix que de changer de banque ! À lire Allocations familiales, mauvaise nouvelle : cette nouvelle obligation pour toucher l’aide

Ce projet de loi prévoyait une application en 2024. Mais étant donné l’urgence de la situation, le gouvernement avance son application au 1er juillet 2023 ! À partir de là, les contributions de la CAF seront versées uniquement aux institutions financières au sein de l’UE.

Du RSA aux allocations familiales, en passant par la solidarité aux personnes âgées, on prend tous les détails en compte. La seule exception réside dans la pension de retraite.

Cette dernière se verse peu importe la banque du concerné. Tâchez alors de vous conformer à ces nouvelles dispositions pour éviter toute mauvaise surprise !

De nombreux ménages ne réclament pas les aides de la CAF !

Bien des gens ne déposent pas leur demande auprès de la CAF. Certains veulent éviter les longues files d’attente dans les institutions administratives. Selon les chiffres officiels, environ 600 000 ménages sont dans le même cas !

Pourtant, les procédures d’obtention des allocations sont actuellement très faciles à réaliser. Il suffit donc de remplir le dossier à travers le site de la caisse. De plus, le concerné bénéficie d’une estimation de la somme qu’il peut obtenir.