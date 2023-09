© Astuce: 2 ingrédients maison qui déboucheront votre baignoire-douche en un temps record

La douche est indispensable dans chaque salle de bain. Elle nous permet de nous baigner facilement et garantit l’hygiène de chacun d’entre nous. En raison de son utilisation constante, les cheveux, les résidus de savon et d’autres saletés peuvent s’accumuler dans son évacuation. Il est donc essentiel de savoir comment la déboucher. Cela, en libérant les blocages et en favorisant le bon écoulement de l’eau. C’est pourquoi nous vous montrons aujourd’hui comment le faire efficacement et en quelques étapes avec cette astuce infaillible.

Si l’obstruction est visible, nous pouvons l’enlever avec les mains en retirant le couvercle de l’évacuation de la douche. Il faudra ensuite insérer un fil de fer détachable ou un déboucheur à l’intérieur. On effectue des mouvements de haut en bas pour libérer les débris coincés.

Enfin, il faut jeter de l’eau bouillante dans la canalisation. Mais si cela nous rebute et que nous ne voulons pas le faire, nous pouvons avoir recours à une astuce maison pour éliminer les saletés qui bouchent la salle de bain.

Comment déboucher la baignoire-douche ?

Selon les experts, seule l’utilisation de vinaigre et de bicarbonate de soude permet de déboucher la pomme de douche de la salle de bain. Pour réaliser l’astuce, mélangez une demi-tasse de bicarbonate de soude avec une demi-tasse de vinaigre blanc dans un petit récipient. À lire Feng shui : 1 ingrédient de cuisine qui attirera l’abondance et l’argent dans votre maison en un rien de temps

Versez ensuite le mélange dans la canalisation et laissez-le agir pendant 15 minutes. Versez ensuite de l’eau bouillante dans l’évacuation pour rincer et déloger les résidus accumulés.

En revanche, si l’on ne dispose pas de vinaigre ou de bicarbonate de soude, l’astuce nous recommande d’utiliser de l’eau chaude. Pour ce faire, faites bouillir une casserole d’eau, puis retirez l’eau bouillante du feu. Ensuite, versez-la lentement dans le tuyau d’évacuation de la douche. L’eau chaude aidera à détacher les résidus et les rendra plus faciles à enlever.

Ainsi, avec l’une ou l’autre des techniques proposées, vous pourrez déboucher la pomme de douche et profiter d’un agréable moment de détente.