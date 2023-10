© Attirez l'argent et l'abondance en quelques jours avec le romarin, selon le Feng Shui

Le Feng Shui est sans aucun doute un courant de manifestation spirituelle qui peut changer complètement l’énergie de nos maisons. Et ce, tout en attirant des éléments tels que l’argent dans nos vies. Et avec lui la prospérité et l’abondance entre dans nos maisons.

Ce courant spirituel dérivé du taoïsme prend certains éléments comme les plantes et les métaux. Ensuite, on les utilise pour réaliser de petits rituels pouvant collaborer à ces missions. À cette occasion nous vous expliquons comment utiliser votre plante de romarin pour que l’abondance soit présente dans votre maison.

Le romarin est l’une des plantes ancestrales les plus utilisées en gastronomie. Mais on l’utilise aussi pour la santé et dans le Feng Shui, car elle possède de nombreuses propriétés. On recense ainsi l’apaisement du système nerveux et le soulagement musculaire.

Pour cette raison, pour le Feng Shui, la plante de romarin a des propriétés qui peuvent être très utiles. Surtout lorsqu'il s'agit de manifester l'abondance, l'argent et la prospérité. Et en plaçant simplement la plante correctement dans notre maison, nous pouvons contribuer à garantir que son canal s'ouvre et nous parvient.

Le romarin, un ingrédient magique dans le Feng Shui

Le romarin peut aussi bien faire partie des plantes de notre jardin que faire partie de la décoration intérieure de nos maisons en pot. Quoi qu’il en soit, l’idéal est d’avoir un spécimen de la plante de romarin près de la porte d’entrée. En effet, selon le Feng Shui, cet espace est l’un des plus sensibles lorsqu’il s’agit de manifester de l’argent ou de l’abondance. Cela, puisque toutes les énergies qui traversent notre maison tout au long de la journée y entrent et sortent.

Un autre endroit où, selon le Feng Shui, nous pouvons renforcer les pouvoirs d’attraction de notre plante de romarin est l’espace de travail. En effet, c’est le lieu où l’argent est généré. Et c’est pourquoi nous mettons cette plante ancienne et sacrée actuelle dans le bureau. La proximité de cet endroit au sein de la maison nous aidera à favoriser l’arrivée de l’abondance avec puissance et force. Et ce, surtout lorsqu’il s’agira de manifester cette philosophie orientale.

Enfin, un troisième endroit où nous pouvons trouver ce type de canal pour que l’abondance et la prospérité atteignent notre maison, en nous appuyant sur le Feng Shui et en utilisant notre plante de romarin, est de placer ce spécimen dans notre cuisine. Dans la plupart des maisons, la cuisine est le cœur de la maison. Et s’y accumule beaucoup d’énergie que le romarin peut aider à canaliser et à convertir en argent. Cela, si nous plaçons notre plante de la bonne manière, comme l’indique cette forme de manifestation.