© Où placer l’argent dans sa maison pour le multiplier et attirer l’abondance? Selon le Feng Shui

Le Feng Shui est une pratique d’origine asiatique qui propose d’atteindre nos objectifs de vie par la paix et le calme. Depuis notre maison, il est possible d’améliorer les énergies qui se canalisent à travers l’espace dont nous disposons et ceux qui nous entourent. Ainsi, en suivant ses principes, on modifie en notre faveur l’abondance et l’argent.

Pour cette philosophie asiatique, on peut doubler l’argent grâce à l’utilisation des espaces que la maison nous offre. Le Feng Shui comprend que les lieux propres et bien rangés sont propices à l’épanouissement personnel et à l’abondance. C’est ce qu’exprime la « carte Bagua », un outil qui vous aide à trouver les endroits idéaux pour augmenter vos finances.

Selon cet outil du Feng Shui

Notre maison se divise en neuf zones, qui possèdent des liens avec différents aspects de la vie. L’une des plus importantes est la zone d’abondance, du côté sud-est de votre maison ou de votre pièce. En effet, on l’associe au bois et à la couleur verte. Nous vous conseillons de conserver votre argent dans une boîte ou un meuble en bois vert.

Le Feng Shui indique également que d'autres couleurs, comme le violet, peuvent permettre d'atteindre l'abondance et augmenter votre argent. L'idéal est de ne pas laisser de billets de banque avec des objets cassés ou sales, car cela pourrait signifier une grosse chute financière. D'autre part, les endroits humides et malodorants peuvent attirer la pauvreté et la malchance.

Toutefois, pour cette philosophie artistique, l’important est d’être reconnaissant et de bénir chaque fois que vous dépensez de l’argent. De cette façon, vous pourrez cultiver une attitude positive jusqu’à ce que vous atteigniez la véritable abondance dont vous rêvez pour votre vie. Grâce à ces recommandations du Feng Shui, vous pourrez stimuler votre économie personnelle et votre chance doublera comme jamais auparavant.