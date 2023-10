© Elles seront comme neuves ! Lavez vos tennis blanches avec ces 2 ingrédients de cuisine

Vous en avez assez de voir vos baskets blanches paraître jaunes ? Croyez-le ou non, l’aloe vera combiné au vinaigre est la solution.

Nous pensions que la solution pour avoir des tennis blanches et comme neuves était de les jeter. Par la suite, on pourrait en acheter de nouvelles ou de nous habituer à l’idée qu’elles jaunissent.

Nous vous proposons aujourd’hui des solutions simples et efficaces. En effet, elles vous permettront d’économiser un peu d’argent et de montrer vos chaussures comme elles le faisaient dans leurs meilleurs jours. Le meilleur de tout est que vous n’avez besoin que d’aloe vera et de vinaigre. Ici, nous vous expliquons comment procéder pour obtenir des tennis blanches.

Rappelons-nous qu’avoir des tennis blanches a toujours été l’une des meilleures lettres d’introduction qu’une personne puisse avoir. Des chaussures les plus formelles aux chaussures de sport ; ceux que nous utilisons pour nous reposer ou aller courir ne peuvent pas être l’exception. C’est pourquoi nous allons maintenant vous présenter une recette à base d’aloe vera et de vinaigre. Ces deux ingrédients ont prouvé leur grande polyvalence et sont également peu coûteuses, alors prenez note !

Focus sur les ingrédients pour des tennis blanches

D'un côté de la médaille, nous avons l'aloe vera, cette plante qui appartient à la famille botanique des liliacées. Au cours de l'histoire elle a démontré les grands bienfaits qu'elle laisse principalement dans le soin de la peau, des cheveux. Elle peut même favoriser le transit intestinal, et croyez-le ou non, mélangé à du vinaigre, vous pouvez préparer une préparation qui aidera vos tennis blanches à retrouver leur éclat et leur couleur naturelle.

Attention, il est important de mentionner que, côté vinaigre, il a aussi ébloui par les grands bienfaits qu’il laisse. En effet, c’est aussi un complément que nous avons dans notre cuisine qui est souvent parfait pour différents plats. Bien sûr, vous n’auriez jamais imaginé qu’en combinaison avec un autre produit, il pourrait servir de nettoyant naturel.

Recette d’aloe vera et de vinaigre pour montrer des tennis comme neuves

Rappelons que, sur le marché, il existe également un grand nombre de produits chimiques qui servent de blanchisseurs pour les tennis blanches. Mais à long terme, ils peuvent nous laisser des problèmes de santé. Donc, la solution que nous vous apportons aujourd’hui est également à base de produits naturels. Elle donnera à vos chaussures un aspect neuf.

Voici les ingrédients dont vous avez besoin :

1 tasse de vinaigre blanc

1 branche d’aloe vera (utiliser uniquement le gel)

½ tasse de bicarbonate de soude

1 cuillère à soupe de détergent en poudre

1 brosse à dents

Comment se passe la préparation ?

Lavez étape par étape vos tennis blanches avec de l'aloe vera et du vinaigre pour qu'elles soient comme neuves :

La première chose à faire est de mélanger une cuillère à soupe de gel d’aloe vera ou de la bave de la branche, une tasse de vinaigre blanc et la lessive.

Battez les ingrédients jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Une fois les produits entièrement intégrés, utilisez la brosse à dents pour commencer à étaler le produit dans vos tennis blanches.

Une fois que vous avez fait cela, commencez à brosser et à laver les zones les plus difficiles à enlever.

Attention, il est important que lors du rinçage vous le fassiez abondamment à l’eau froide. En effet, la chaleur pourrait laisser des taches impossibles à effacer sur vos chaussures de tennis.

Une fois qu’ils sont totalement débarrassés de la préparation et que vous avez éliminé toute trace du mélange, laissez-les sécher à l’ombre pendant une journée entière.

De plus, si vous y réfléchissez, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude mais directement lors du lavage de vos chaussures de tennis blanches pour les laisser comme neuves, sans le mélanger avec la combinaison d’aloe vera et de vinaigre, ainsi que le saupoudrer sur les chaussures de sport avant de les laver et de les rincer. abondamment.

Vous allez adorer le résultat, car ils seront très blancs et plus prêts que jamais à pouvoir les utiliser. D’ailleurs, tout le monde pensera qu’ils ont été achetés récemment.