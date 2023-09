© L'heure du petit-déjeuner pour maintenir la glycémie à un niveau bas et éviter le diabète

Il existe de plus en plus de preuves scientifiques de l’influence de la chronobiologie sur la santé. C’est logique car le corps ne fonctionne pas au même rythme et n’effectue pas les mêmes processus le matin et le soir. C’est pourquoi l’heure des repas, surtout le petit-déjeuner, est un facteur important dans la prévention de maladies telles que le diabète de type 2.

Le petit-déjeuner est l’un des repas les plus importants de la journée. Et le prendre deux heures plus tôt n’est pas la même chose que le prendre deux heures plus tard. Une étude ISGlobal a montré que prendre son petit-déjeuner après 9 heures du matin augmente le risque de développer un diabète de type 2. La probabilité s’élève à 59 % de plus par rapport aux personnes qui prennent leur petit-déjeuner avant 8 heures.

HEURES DE REPAS ET DIABÈTE

Bien des gens considèrent le diabète de type 2 comme une pandémie au 21e siècle. De plus, il s’associe à des facteurs modifiables tels que l’alimentation et l’exercice physique. Une alimentation riche en sucres et un mode de vie sédentaire entraînent un mauvais contrôle de la glycémie. Et elles favorisent ainsi la maladie.

Cette étude a montré que l'horaire du petit-déjeuner est également un facteur de risque pour le diabète. « Nous savons que l'heure des repas joue un rôle clé dans la régulation des rythmes circadiens et le contrôle du glucose et des lipides, mais peu d'études ont examiné la relation entre l'heure des repas ou le jeûne et le diabète de type 2 », déclare Anna Palomar-Cros. Cette dernière est une chercheuse à l'ISGlobal et première auteure de l'étude.

Il faut alors analyser le lien entre l’heure des repas et le risque de diabète. L’équipe de recherche a analysé les cas de 103 312 adultes (79 % de femmes). Ils ont rempli des carnets alimentaires indiquant ce qu’ils ont mangé et bu pendant une période de 24 heures. Et ce, au cours de trois jours non consécutifs, ainsi que l’heure de leurs repas. Elle conserve les dossiers pendant deux ans et suit minutieusement la santé des participants pendant sept ans en moyenne.

PLUS DE DIABÈTE CHEZ LES PERSONNES QUI PRENNENT UN PETIT-DÉJEUNER TARDIF

Au cours de l’étude, les scientifiques enregistrent 963 nouveaux cas de diabète de type 2. De plus, le risque se trouve significativement plus élevé chez certaines personnes. Il s’agit de celles qui prennent leur petit-déjeuner après 9 heures, au lieu d’avant 8 heures.

« Biologiquement, c’est logique, car on sait que le fait de sauter le petit-déjeuner affecte le contrôle du glucose et des lipides, ainsi que les niveaux d’insuline », explique Palomar-Cros.

LES DÎNERS TARDIFS FAVORISENT ÉGALEMENT LE DIABÈTE

Dîner tard ne favorise pas non plus un bon contrôle de la glycémie. L’équipe ISGlobal a montré que dîner après 22 heures s’associe également à un risque accru de diabète. Pourtant, prendre des repas plus fréquents (environ cinq fois par jour) et prendre le dernier repas de la journée plus tôt réduit l’incidence du diabète.

Quant au jeûne prolongé ou intermittent, il est censé présenter des avantages. Mais les scientifiques ont constaté qu'il n'en présentait que dans un cas particulier. Cela survient si le petit-déjeuner était pris avant 8 heures et le dîner avant 19 heures. Il n'y a donc aucun avantage à dîner tôt si le petit-déjeuner est pris tard.