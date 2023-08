© Une cuillerée de cette épice et vous oublierez à jamais les mycoses des pieds

Les pieds souffrent souvent de divers problèmes, surtout en été. En raison de la transpiration fréquente, des champignons commencent à se former. Il est donc essentiel de remédier à tous ces problèmes. Heureusement, il existe une épice aux propriétés médicinales qui nous aidera à combattre ce problème et à rendre nos pieds sains : la cannelle.

La cannelle est une épice au goût sucré extraite du cannelier ou Cinnamomum, plus précisément de son écorce. On l’utilise comme ingrédient dans diverses préparations gastronomiques. En outre, en médecine, elle possède une teneur élevée en calcium, fer, zinc, sélénium et potassium, en vitamines A, B6 et C, en fibres et en hydrates de carbone.

Comme si cela ne suffisait pas, la cannelle améliorerait le fonctionnement et augmenterait les niveaux d’insuline. Cette dernière est l’hormone responsable de la régulation du sucre dans le sang et de son passage dans les cellules, qui sont chargées de le convertir en énergie. Mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les bienfaits de cette épice pour les pieds. En effet, elle est essentielle pour éliminer les champignons responsables des mauvaises odeurs.

Selon les spécialistes, pour prévenir la formation de mycoses des pieds, il est nécessaire de couper et de limer fréquemment les ongles. Ce qui permet de réduire la pression et facilite l'absorption des crèmes ou des remèdes appliqués. Il est également important de bien sécher les pieds avant de mettre des chaussettes ou des chaussures. L'excès d'humidité favorise l'apparition des mycoses.

Comment se débarrasser des champignons des pieds avec la cannelle ?

Dans ce cadre, nous allons vous montrer comment utiliser l’épice pour éliminer les champignons. Pour ce faire, il faut faire chauffer un litre d’eau avec six bâtons de cannelle et quelques clous de girofle. La température doit être supportable et les pieds doivent rester sous l’eau pendant 25 minutes. Par la suite, on les transfère dans de l’eau froide avant de les sécher soigneusement.