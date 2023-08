© Adieu le sucre : connaître les 3 ingrédients qui vont le remplacer

Le sucre est un ingrédient consommé quotidiennement dans tous les foyers. Que ce soit dans les aliments ou dans le thé. Lorsqu’ils boivent du thé ou du café, des millions de personnes ajoutent cet édulcorant. Cependant, selon les spécialistes, sa consommation en trop grande quantité peut être nocive pour la santé. Nous vous invitons donc à connaître ses meilleurs substituts.

Selon les experts, la consommation de cet édulcorant dans les thés et autres aliments, si la personne ne fait pas attention, peut entraîner des maladies. Telles que des problèmes cardiovasculaires, une augmentation de la pression artérielle, une prise de poids, le diabète de type II. Et même le risque de certains types de cancer. Il faut donc être vigilant sur la consommation du sucre.

Quels sont les meilleurs substituts du sucre ?

La cannelle

Les spécialistes suggèrent de supprimer le sucre et d’utiliser modérément la cannelle pour sucrer n’importe quelle boisson. Apparemment, la cannelle est une épice qui provient d’un arbre du même nom et qui se caractérise par son arôme et sa saveur sucrés. Il est donc conseillé d’utiliser la version de Ceylan, qui a tendance à être un peu plus épicée que sucrée.

Le miel

Le miel est un ingrédient qui peut modifier le goût d'une infusion et la rendre sucrée. D'autant plus s'il s'agit d'un thé. C'est en effet l'un des meilleurs substituts au sucre car il peut apporter certaines vitamines, minéraux et antioxydants bénéfiques pour l'organisme. D'ailleurs, les nutritionnistes déconseillent également d'utiliser le miel en excès en raison de sa teneur élevée en calories.

Le cacao

Un autre substitut au sucre pour éviter les infusions amères est le cacao. C’est une poudre obtenue à partir de la graine d’un fruit appelé cacao. Beaucoup de gens utilisent cet ingrédient pour différentes pâtisseries et confiseries. De plus, le cacao est plein d’antioxydants qui s’associent à des bienfaits pour l’organisme.

Comme la réduction des problèmes cardiaques. Cependant, les experts ne recommandent pas sa consommation en excès.