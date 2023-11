© Surpris lorsqu'un poisson volant lui vole son téléphone portable alors qu'il prenait une photo

Neressa et ses proches étaient en train de partir en bateau. Et par accident, un poisson lui a piqué son téléphone.

Un incident inhabituel a laissé une personne stupéfaite. C’est arrivé lorsqu’un poisson volant a décidé de lui voler son téléphone portable. En effet, l’animal lui a piqué son appareil alors qu’elle essayait de prendre une photo. Cette rencontre comique prouve que la nature peut nous surprendre de manière inimaginable.

Nous vous racontons ici les détails de cet incident amusant. Ainsi, nous pourrons réfléchir aux merveilles de la vie sauvage. Les rencontres avec le monde animal peuvent nous laisser des souvenirs impressionnants et inoubliables. Cette histoire insolite nous rappelle que nous ne savons jamais ce que la nature nous réserve. Même un poisson volant peut être le protagoniste d’une expérience mémorable.

Qu’avait fait le poisson ?

Des milliers de personnes ont été choquées de voir comment un poisson volant a gâché le moment de Neressa Ursal. Elle s’apprêtait à prendre une photo. La femme voulait profiter de la magnifique mer des Philippines en arrière-plan. Mais plus tard, elle a perdu son téléphone portable. Cette perte a été causée par un poisson. L’événement impressionnant est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

« Ce qui s’est passé était tellement inattendu », a déclaré Cha Ursal, un proche de Neressa, à Jam Press. Les événements ont eu lieu le 19 juin dans la province de Leyte. La famille participait à une expédition en bateau pour rendre hommage à leur tante décédée. À lire Un couple marié depuis près de 80 ans fête leur 100 ans ensemble

C’est lors de la séance photo que la créature de 10 pouces est apparue sur la scène. Sa présence a été éphémère. Mais cela a suffi à gâcher le moment pour la pauvre Neressa.

Regardez la vidéo virale ici

La vidéo se termine avec notre protagoniste regardant vers le fond de la mer. En effet, elle contemplait le sombre destin qui attend son téléphone portable piqué par le poisson. Elle était pleine de regrets de voir son appareil rejoindre les profondeurs marines. À lire Rêve d’enfant devenu réalité : elle a perdu 100 kg et s’est transformée en Barbie

Selon Jam Press, le capitaine a sauté par-dessus le bord du navire. Mais ses recherches ont été infructueuses. C’est après un moment de désespoir que l’appareil a été découvert à terre. « Plus tard dans la nuit, la marée était basse. Quelqu’un a trouvé le téléphone sur le rivage et nous l’a rendu », a déclaré Cha.

Le téléphone portable est resté si longtemps dans la mer après que le poisson l’ait pris. Ainsi, la salinité de ces eaux a endommagé l’équipement de manière irréparable. Mais Neressa n’a pas tardé à le regretter. Son histoire a vite pris une autre tournure. En effet, la belle-sœur de sa cousine lui a offert un autre smartphone.

Ce curieux incident nous rappelle l’imprévisibilité de la vie. En effet, elle nous renseigne sur l’interaction surprenante que nous pouvons avoir avec la nature. Ces moments peuvent être gênants ou même effrayants. Toutefois, des histoires comme celle-ci nous procurent des moments de rire. À cet effet, on apprend à apprécier la diversité et l’imprévisibilité du monde naturel.

Cet événement nous encourage également à être plus présents et ouverts. Nous devons donc explorer des expériences inattendues avec la faune. Comme cette personne l’a constaté, même les rencontres les plus étranges peuvent laisser une impression durable.