© Une étude révèle quels touristes sont les plus détestés dans chaque pays

Vous jetez souvent un coup d’œil à ce qui se passe sur Twitter ? il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur une carte très illustrative des touristes les plus détestés pour chaque pays. Un certain nombre de citoyens anonymes réalise une enquête de manière très approfondie. Quel est le pays qui a la plus mauvaise réputation, qu’en est-il de l’Espagne, et qui sont les pires touristes selon les Espagnols ? On répond à toutes vos questions à travers ces quelques lignes !

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE SUR LES TOURISTES LES PLUS DÉTESTÉS EN EUROPE

Les Britanniques sont les touristes les plus détestés en général, dans des pays comme l’Espagne, le Portugal, la Croatie, la Grèce, Chypre ?

Les Allemands suivent de près en tant que touristes les plus détestés en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas… On dirait qu’ils doivent encore faire certains efforts !

Les Tchèques et les Néerlandais se faufilent dans la liste, mais avec une seule mention chacun.

Les pays du Golfe sont les touristes les plus détestés par les Turcs.

Resultats d’una enquesta de @loverofgeography sobre quins turistes són considerats es pitjors a certs països europeus. Per sa part que mos toca, es resultats no mos sorprenen gens. pic.twitter.com/SLZZrJhnlp — Federació Balear de Balconing (@Botquebota) July 5, 2023

Et l'Espagne, sans surprise, n'apparaît pas comme le pays le plus détesté en termes de tourisme.



La carte s’avère pour le moins illustrative. Il n’est pas très surprenant que les touristes les plus détestés par les Espagnols soient les Britanniques. Cela, notamment en raison du rôle qu’ils jouent dans les communautés autonomes telles que les îles Baléares ou la Communauté valencienne. Ce qui nous surprend, c’est que pour les Italiens, les pires touristes sont les Allemands. Ce qui est également le cas pour les Néerlandais et les Danois. Et qu’en est-il de l’Hexagone, dont personne ne touche un seul mot ? Pensez-vous que l’étude est réaliste ou que certains résultats ne correspondent pas tout à fait à la réalité ? Dans tous les cas, il vaut mieux rester vigilants lors des vacances.