À l’ère numérique dans laquelle nous vivons, où tout bouge au rythme d’un clic ou d’un glissement, il existe encore des choses qui ne peuvent tout simplement pas être remplacées. Cela inclut la sensation d’écrire avec un stylo, qui peut provoquer certaines taches.

Cependant, à cause de cela, il existe également la possibilité de tacher nos vêtements avec son encre. Et ce, que vous la mettiez dans votre poche ou que vous vous égratigniez. L’encre est l’une des taches les plus difficiles à éliminer de nos vêtements blancs.

Un peu de distraction peut donner lieu à une tache qui semble impossible à enlever. Mais comment enlever les taches d’encre sur vos vêtements blancs sans complications ? Aujourd’hui nous allons partager avec vous le secret infaillible pour le faire sans abîmer vos vêtements. Vous verrez que la salissure venant de l’encre s’estompe en quelques secondes.

C'est la meilleure astuce pour éliminer ces redoutables taches de stylo sur vos vêtements blancs. Et la meilleure chose est que vous pouvez essayer n'importe quelle tache, qu'elle soit récente ou déjà sèche.

Vous pouvez également lire nos articles sur les astuces de nettoyage où vous découvrirez comment se débarrasser des taches sous les aisselles. On vous montre comment nettoyer votre cuisine et même quelques remèdes maison pour nettoyer les rayures de vos verres avec du bicarbonate de soude. Cette astuce rejoint la liste pour vous permettre de nettoyer plus facilement vos vêtements blancs sans les abîmer.

C’est ainsi que vous pouvez éliminer rapidement et facilement les taches d’encre de stylo sur vos vêtements blancs.

Il est essentiel de traiter la tache le plus rapidement possible sans tremper dans l’eau ni frotter la tache afin qu’elle ne s’étende pas davantage. Il faut savoir que l’encre des stylos est à base d’huile, car elle a été conçue pour être permanente, elle ne sera donc pas votre alliée.

Pour éliminer complètement la tache, appliquez de l’acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles sur un coton-tige ou une boule de coton et placez-le sur la tache. Si cette dernière semble s’étendre, ne vous inquiétez pas. C’est la réaction naturelle lorsque l’on essaie de dissoudre l’encre du stylo.

Après quelques secondes, humidifiez le vêtement avec de l’eau froide, appliquez du savon à vaisselle et frottez doucement. Vous verrez immédiatement comment la salissure commence à s’estomper. Lavez le vêtement comme vous le feriez normalement et regardez la tache disparaître. C’est aussi simple que vous effacerez pour toujours la saleté de vos vêtements blancs !

Si vous n'avez pas d'acétone pour le moment, vous pouvez utiliser de l'alcool à 96º mais il faudra environ 15 minutes pour agir.

Ensuite, lavez votre vêtement blanc à l’eau chaude et la tache devrait disparaître.

D’autres solutions non moins intéressantes

En revanche, si vous découvrez une tache de stylo séchée sur vos vêtements, ne désespérez pas. Le lait peut être votre allié dans ce cas. Trempez simplement le vêtement dans du lait et laissez-le reposer toute la nuit. Ensuite, lavez-le à la main et si la salissure persiste, répétez le processus.

Même si les taches d’encre sur les vêtements blancs peuvent constituer un défi, elles ne sont pas invincibles. Avec un peu de patience et les bonnes astuces, vous pourrez redonner à vos vêtements leur aspect d’origine. Pensez toujours à tester les produits sur une petite zone du tissu avant de les appliquer complètement pour vous assurer qu’ils n’abîment pas la matière.