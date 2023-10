© 4 espèces de plantes qui vous aideront à éloigner les punaises de lit de votre maison

Ces plantes contribuent à éloigner les punaises de lit de votre maison. Elles sont faciles à entretenir et très répandues !

Non seulement les plantes sont de jolis objets de décoration, mais elles peuvent également jouer un rôle crucial en gardant votre maison exempte d’insectes indésirables, tels que les punaises de lit.

Avec la nouvelle qu’elles sont de plus en plus courantes dans nos maisons, parfois nous ne savons pas comment nous en débarrasser. C’est pourquoi vous devriez connaître ces plantes d’intérieur car elles sont faciles à entretenir. De plus, elles vous aideront à résoudre ce problème.

Ces 4 espèces de plantes d’intérieur éliminent les punaises de lit de votre maison. Par ailleurs, elles vous aideront à parfumer vos espaces et à purifier l’air. Il est à noter que certaines plantes agissent efficacement pour repousser également d’autres types d’insectes afin de protéger votre maison.

Plus précisément, les punaises de lit sont des insectes dont la taille peut varier, de minuscule et imperceptible à aussi grande qu'un coléoptère. Ces insectes sucent le sang et peuvent propager des maladies.

Les punaises de lit sont courantes dans les maisons où vivent des animaux domestiques. En effet, elles s’attachent souvent à leur fourrure lors des promenades. Ces insectes peuvent se cacher dans des endroits difficiles d’accès, comme les matelas, les draps, les tapis et les garnitures de meubles.

En cas d’infestation, il est recommandé de fumiger les espaces et d’exposer les objets au soleil. Les punaises de lit ne tolèrent pas les températures élevées.

Cependant, avec les bonnes plantes d’intérieur dans votre maison, vous pouvez prévenir une infestation de punaises de lit avant qu’elle ne devienne un problème. Ci-dessous, nous vous présentons 4 plantes pour effrayer les punaises de lit et garder votre maison exempte d’insectes. Se débarrasser des nuisibles n’a jamais été aussi simple ! Voici donc les 4 plantes d’intérieur pour éloigner les punaises de lit de votre maison

Ail contre les punaises de lit :

L’ail contient de l’allicine, une substance qui agit comme un répulsif naturel contre une grande variété d’insectes, y compris les redoutables punaises de lit. Cette plante est particulièrement recommandée si vous avez un jardin chez vous. En effet, elle possède également des propriétés antifongiques.

Si vous n'avez pas de plant d'ail, laissez simplement quelques gousses d'ail pousser des tiges, puis plantez-les et conservez-les dans la cuisine. Vous verrez comment les punaises de lit s'éloignent de votre maison !

Coriandre :

Une autre plante courante dans la cuisine est la coriandre. Cette plante aromatique dégage une odeur désagréable pour les punaises de lit et autres insectes, dont les moustiques. En plus de son pouvoir répulsif, la coriandre est un excellent complément à vos repas grâce à sa saveur caractéristique.

Son vert intense en fait un élément attrayant pour n’importe quelle maison. Saviez-vous qu’éliminer ces insectes est possible grâce à la coriandre ?

Géraniums :

Ces plantes d’intérieur sont connues pour leurs belles fleurs colorées, disponibles dans une large gamme de nuances, comme le blanc, le jaune, le violet, l’orange, le rouge et le rose. Les géraniums prospèrent dans les endroits bien éclairés, mais sans exposition directe au soleil, car cela pourrait endommager leurs feuilles.

Éloignez-les de la cuisine et des sources de chaleur pour qu’ils se développent de manière optimale. En plus d’ajouter de la couleur à votre maison, vous garderez et éliminerez les punaises de lit de toutes les pièces où vous placerez des géraniums.

Calendula : un anti punaises efficace

Le Calendula est une plante rustique qui produit également des fleurs dans les tons jaunes ou oranges. Comme les géraniums, ils ont besoin de beaucoup de lumière, mais évitez toute exposition directe au soleil.

Non seulement elles sont belles, mais leur arôme dérange les punaises de lit. De sorte que votre maison en sera complètement exempte. En plus de décorer les pièces de votre maison, vous oublierez complètement les infestations.

Pour garder votre maison exempte de punaises de lit, assurez-vous d’espacer ces plantes de manière stratégique dans toute votre maison. Cela vaut en particulier dans les zones comme la chambre et le salon. Là, les punaises de lit sont les plus susceptibles de s’installer.

Avec ces plantes d’intérieur, vous profiterez non seulement d’un environnement frais et agréable, mais vous protégerez également votre maison de l’infestation de ces insectes gênants et inconfortables.